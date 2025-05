Rapid a terminat sezonul pe locul 5 cu 33 de puncte și a ratat obiectivul principal: accederea în cupele europene. Pe deasupra, giuleștenii au rămas cu o etapă înainte de final și fără Marius Șumudică, antrenorul principal, și au fost nevoiți să încheie stagiunea cu Octavian Chihaia.



Marian Iancu persistă tirada la adresa Rapidului după ce niciun jucător nu a prins naționala României: ”Paratrăsnetul Angelescu! Faliment!”



Mircea Lucescu a anunțat recent lotul României pentru ”dubla” din luna iunie cu Austria (vineri, 7 iunie, 21:45) și Cipru (marți, 10 iunie, 21:45). Selecționerul nu a convocat niciun jucător de la Rapid, în schimb la prima reprezentativă au fost selectați opt fotbaliști de la FCSB.



Marian Iancu a tăiat în carne vie conducerea de la Rapid și a susținut că urmează falimentul pentru Dan Șucu & Co.



”Rapidul, fără jucători selecționați de Mircea Lucescu în lotul echipei naționale a României! Falimentul unui proiect anunțat de mine, constant în ultimii trei ani. Doar Șucu refuză să-l recunoască!



Partea bună este că nu prea mai are ce să vândă și oricum ce are nu înseamnă sume mari. Partea proastă este că trebuie bani aduși din sursă proprie?! Concluzia firească este s-o lăsam mai ușor cu speranțele și visele noastre alb-vișinii!



Paratrăsnetul Angelescu ne va chinui în continuare și ne va hrănii orgoliul și patima noastră rapidistă cu promisiuni deșarte! Sterpe și sterile”, a scris Marian Iancu pe Facebook.