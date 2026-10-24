de Dan Chilom

FCSB - Rapid, situația în clasamentul Superligii

Unul dintre puținele derby-uri adevărate pe care le regăsim în campionatul nostru le prinde pe cele două adversare pe locul 6, gazdele de la FCSB, respectiv pe locul 2, Rapid. Giuleștenii sunt într-o perioadă excelentă, vin după 5 victorii la rând în Superligă și ocupă poziția secundă, cu 27 de puncte, cu două mai puțin decât liderul la zi, Dinamo. FCSB ocupă și ea un loc de play-off, cu 18 puncte și două victorii în ultimele două etape, de când echipa a fost preluată de Laurențiu Reghecampf.

FCSB - Rapid | Echipe probabile

FCSB (1-4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, J. Paulo - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita

Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Rapid (1-4-2-3-1): Ungureanu - Onea, Kramer, Sinyan, Latif - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic

Antrenor: Daniel Pancu

FCSB - Rapid | Cote pariuri

Antrenorul FCSB-ului nu se poate baza pe Denis Drăguș, în continuare accidentat.

De partea cealaltă, Pancu nu îi va avea la dispoziție pe Vulturar, Talisson sau Graovac.

Lotul giuleștenilor este cotat la 14,5 milioane de euro, în timp ce al FCSB-ului este și el foarte aproape, la 14,2 milioane de euro.

Casele de pariuri merg pe mâna gazdelor în derby:

FCSB - cotă 2.20

Egal - cotă 3.50

Rapid - cotă 3.20

Ambele echipe marchează - 1.70

Pauză sau final X - 1.73

FCSB - Rapid | Arbitru e Horațiu Feșnic

În ultimele 5 meciuri directe, FCSB s-a impus de două ori, iar celelalte meciuri s-au terminat la egalitate.

Ultima victorie a rapidiștilor s-a înregistrat pe 19 mai 2022.

FCSB deține în continuare un golaveraj negativ în acest campionat: 16-18!

Cel mai bine cotat jucător al „roș-albaștrilor” din echipa de start este Ștefan Târnovanu.

Dobre este cel mai bine cotat jucător din echipa lui Pancu, cu 2,8 milioane de euro.

FCSB are 8 titluri de campioană a României, conform deciziilor legale, în timp ce Rapid are 3.

Horațiu Feșnic va conduce partida de diseară de pe Arena Națională.

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Pauză sau final X