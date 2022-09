Victor Angelescu a spus tot! Sumele cheltuite de Rapid pentru transferurile lui Marko Dugandzic și Andrei Ciobanu

Victor Angelescu, unul dintre acționarii clubului din Giulești, a dezvăluit suma pe care clubul a cheltuit-o pentru transferurile lui Marko Dugandzic și Andrei Ciobanu.

Sumele cheltuite de Rapid pentru Dugandzic și Andrei Ciobanu

Primul a fost transferat de la CFR Cluj, după ce nu l-a impresionat pe Dan Petrescu. Croatul a ajuns în Giulești pentru mai puțin de 200.000 de euro, în timp ce Ciobanu a costat-o pe Rapid peste 200.000 de euro.

”Pentru Dugandzic am plătit sub 200.000 de euro. Pentru Ciobanu am plătit peste 200.000 de euro. Toate transferurile mi se par reușite. Papeau este un jucător bun.

L-am vrut pe Luckassen de la început. Inițial nu am ajuns la un acord, dar apoi l-am convins”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.

Rapid este una dintre surprizele acestui început de sezon din Superliga. Giuleștenii au 24 de puncte și sunt la egalitate cu prima clasată, Farul Constanța, și la două puncte distanță de locul trei, ocupat de Hermannstadt.

În următoarea etapă, Rapid se va deplasa pe terenul celor de la Chindia Târgoviște, echipă care l-a numit pe Toni Petrea în funcția de antrenor principal.