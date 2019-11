Le-a spart acoperisul! SUPER FAZA ASTRA, executie perfecta Alibec dupa pasa lui Budescu! Cum s-a bucurat

Urmarim si comentam impreuna FCSB - ASTRA de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Alibec a reusit sa marcheze un gol de senzatie in poarta aparata de Balgradean. Desi a inscris, atacantul Astrei a avut o bucurie retinuta si s-a dus sa isi imbratiseze colegii, impreuna cu Budescu care i-a oferit pasa decisiva.

Alibec a declarat in mai multe randuri ca a ramas cu un gust amar in urma perioadei in care a evoluat pentru FCSB si ca e suparat pentru ce i s-a intamplat acolo, dar nu s-a exteriorizat in momentul marcarii golului.

Meciul de pe National Arena a inceput cu o ploaie de ocazii de ambele parti. FCSB a reusit sa deschida scorul in minutul 19, prin Harlem Gnohere, care a marcat un gol norocos.