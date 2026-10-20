FCSB s-a impus în fața lui FC Voluntari, scor 2-1, într-un meci jucat în deplasare, din runda a 12-a a Superligii.

Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59').

Ilie Dumitrescu, direct cu Gigi Becali după FC Voluntari - FCSB 1-2: „Nu te cred”

Gigi Becali a spus după meciul câștigat cu FC Voluntari că este debusolat total și a dat senzația că nu se mai implică la fel de mult la echipă de când a venit Laurențiu Reghecampf.

Ilie Dumitrescu i-a spus direct patronului de la FCSB că nu îl crede, fiind de părere că Gigi Becali este la fel de implicat în „viața” formației sale.

Gigi Becali a explicat apoi că nu își recunoaște echipa din cauza jocului slab pe care îl prestează în acest start de sezon, chiar și sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.

„Eu sunt debusolat, nu mai ştiu nimic, total, total, nu mai ştiu de capul meu. (n.r. Ilie Dumitrescu – nu te cred) Băi, Ilie, pe cuvântul meu de onoare. Nu mai ştiu ce să fac. Mă dezgustă jocul echipei mele. Nu au nici ăia valoare, Dinamo, Rapid, nu au jucători. Au un joc bun”, a spus Gigi Becali la digisport.

În urma acestei victorii, FCSB a urcat pe locul șase în clasament și are 18 puncte după 12 etape în Superliga. Roș-albaștrii au două victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf.

Ilofvenii rămân pe poziția a 15-a și au 8 puncte după 12 partide și au ajuns la a patra înfrângere consecutivă.