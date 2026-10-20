Anunțul lui Gigi Becali! Când va reveni Denis Drăguș la FCSB: „A făcut RMN”

Anunțul lui Gigi Becali! Când va reveni Denis Drăguș la FCSB: „A făcut RMN” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Voluntari - FCSB a contat pentru etapa a 12-a din SuperLiga.

TAGS:
denis dragusFCSBGigi Becali
Din articol

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar meciul dintre FC Voluntari și FCSB a tras cortina peste runda cu numărul 12. Duelul s-a terminat în favoarea roș-albaștrilor, scor 1-2, golurile fiind marcate de către Garita, în prima repriză, Guțea și Stoian, în actul secund.

Anunțul lui Gigi Becali! Când va reveni Denis Drăguș la FCSB

Denis Drăguș a fost marele indisponibil în ultimele două etape din SuperLiga. Atacantul s-a accidentat în partida cu Petrolul și a ratat inclusiv acțiunea echipei naționale din UEFA Nations League.

La scurt timp după fluierul final din victoria cu FC Voluntari, Gigi Becali a anunțat că atacantul putea evolua inclusiv în etapa a 12-a din SuperLiga, însă a decis să nu riște. Totuși, patronul FCSB e optimist că Denis Drăguș va fi apt pentru derby-ul cu Rapid din runda viitoare.

„(n.r. - Drăguș) Are o mică problemă. Cred că va juca cu Rapid. Așa este, a jucat prea repede. A fost încăpățânat, a vrut să joace. I-am spus lui Reghe să nu se ia după el, că nu are rost. Să îl avem când avem nevoie.

A făcut RMN și nu are nimic serios. Și astăzi ar fi putut 20 de minute, dar am zis eu să nu joace nici măcar un minut, nicio secundă. Eu am spus că e încăpățânat, dar el e un caracter frumos. E ambițios, încăpățânat în sensul bun”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

  • Denis dragus accidentare
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cifrele lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a debutat în SuperLiga la Viitorul Constanța, iar evoluțiile bune l-au împins către un transfer la Standard Liege. Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupsor.

Deși a fost transferat la Trabzonspor pentru 1,7 milioane de euro, Drăguș a avut parte de foarte puține șanse, astfel că în doi ani a acumulat doar 26 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă la gigantul din Turcia.

  • 2 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș
  • 28 de selecții și șapte goluri are atacantul la echipa națională

Ce urmează pentru FCSB

După remiza cu FC Voluntari, FCSB se pregătește de derby-ul cu Rapid de sâmbătă, 24 octombrie. Roș-albaștrii au acumulat 18 puncte în primele 12 runde și ocupă treapta a 6-a din clasament.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: Sumele care sunt stabilite ca drepturi suplimentare pentru magistraţi sunt imorale
Ilie Bolojan: Sumele care sunt stabilite ca drepturi suplimentare pentru magistraţi sunt imorale
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”
Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”
Clientul lui Gigi Becali! Jucătorul de la FCSB, făcut praf: „Mă așteptam! Nu l-am văzut pe teren”
Clientul lui Gigi Becali! Jucătorul de la FCSB, făcut praf: „Mă așteptam! Nu l-am văzut pe teren”
Gigi Becali, nemilos după succesul cu FC Voluntari! Un titular, luat în colimator: „Eu sunt idiot!”
Gigi Becali, nemilos după succesul cu FC Voluntari! Un titular, luat în colimator: „Eu sunt idiot!”
ULTIMELE STIRI
Basarab Panduru l-a făcut praf pe titularul de la FCSB: ”Ai cuie în talpă?”
Basarab Panduru l-a făcut praf pe titularul de la FCSB: ”Ai cuie în talpă?”
„Să îți fie rușine!” Elina Svitolina, învinuită pentru divorț: reacția fostei antrenoare a Serenei Williams
„Să îți fie rușine!” Elina Svitolina, învinuită pentru divorț: reacția fostei antrenoare a Serenei Williams
Fostul campion cu PAOK-ul lui Răzvan s-a convertit la islam: „Decizia care mi-a schimbat viața!“
Fostul campion cu PAOK-ul lui Răzvan s-a convertit la islam: „Decizia care mi-a schimbat viața!“
PSG - Barcelona, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Regal în Champions League: duelul așteptat de toți fanii fotbalului
PSG - Barcelona, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Regal în Champions League: duelul așteptat de toți fanii fotbalului
Ce necaz a pățit Rapid în Giulești. Meci-maraton cu fix 250 de puncte în baschetul românesc!
Ce necaz a pățit Rapid în Giulești. Meci-maraton cu fix 250 de puncte în baschetul românesc!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, prima reacție după FC Voluntari - FCSB 1-2: „Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani”

Gigi Becali, prima reacție după FC Voluntari - FCSB 1-2: „Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani”

Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”

Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”

Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”

Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Bomba din echipa de start a lui FCSB! Reghecampf surprinde înaintea meciului cu FC Voluntari

Bomba din echipa de start a lui FCSB! Reghecampf surprinde înaintea meciului cu FC Voluntari

Radu Miruță îi strică planurile lui Gigi Becali! Anunț de ultimă oră despre promovarea Stelei în SuperLiga

Radu Miruță îi strică planurile lui Gigi Becali! Anunț de ultimă oră despre promovarea Stelei în SuperLiga



Recomandarile redactiei
Basarab Panduru l-a făcut praf pe titularul de la FCSB: ”Ai cuie în talpă?”
Basarab Panduru l-a făcut praf pe titularul de la FCSB: ”Ai cuie în talpă?”
Fostul campion cu PAOK-ul lui Răzvan s-a convertit la islam: „Decizia care mi-a schimbat viața!“
Fostul campion cu PAOK-ul lui Răzvan s-a convertit la islam: „Decizia care mi-a schimbat viața!“
Efectul Reghecampf: FCSB nu mai reușise așa ceva de 3 luni!
Efectul Reghecampf: FCSB nu mai reușise așa ceva de 3 luni!
Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk
Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk
„Să îți fie rușine!” Elina Svitolina, învinuită pentru divorț: reacția fostei antrenoare a Serenei Williams
„Să îți fie rușine!” Elina Svitolina, învinuită pentru divorț: reacția fostei antrenoare a Serenei Williams
Alte subiecte de interes
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Daniel Zamfir: E foarte acută situaţia de la Dacia. Împreună cu ministrul Energiei voi face o deplasare acolo

stirileprotv Daniel Zamfir: E foarte acută situaţia de la Dacia. Împreună cu ministrul Energiei voi face o deplasare acolo

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un indicator fals a păcălit 400 de șoferi să circule cu viteză prea mare, într-un oraș din Germania. Decizia autorităților

stirileprotv Un indicator fals a păcălit 400 de șoferi să circule cu viteză prea mare, într-un oraș din Germania. Decizia autorităților

Băiatul care a înjunghiat o profesoară și un elev în școala din Bistrița căuta un copil non-ortodox. Atac anunțat pe TikTok

stirileprotv Băiatul care a înjunghiat o profesoară și un elev în școala din Bistrița căuta un copil non-ortodox. Atac anunțat pe TikTok

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!