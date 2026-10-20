Anunțul lui Gigi Becali! Când va reveni Denis Drăguș la FCSB: „A făcut RMN”

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar meciul dintre FC Voluntari și FCSB a tras cortina peste runda cu numărul 12. Duelul s-a terminat în favoarea roș-albaștrilor, scor 1-2, golurile fiind marcate de către Garita, în prima repriză, Guțea și Stoian, în actul secund.

Anunțul lui Gigi Becali! Când va reveni Denis Drăguș la FCSB

Denis Drăguș a fost marele indisponibil în ultimele două etape din SuperLiga. Atacantul s-a accidentat în partida cu Petrolul și a ratat inclusiv acțiunea echipei naționale din UEFA Nations League.

La scurt timp după fluierul final din victoria cu FC Voluntari, Gigi Becali a anunțat că atacantul putea evolua inclusiv în etapa a 12-a din SuperLiga, însă a decis să nu riște. Totuși, patronul FCSB e optimist că Denis Drăguș va fi apt pentru derby-ul cu Rapid din runda viitoare.

„(n.r. - Drăguș) Are o mică problemă. Cred că va juca cu Rapid. Așa este, a jucat prea repede. A fost încăpățânat, a vrut să joace. I-am spus lui Reghe să nu se ia după el, că nu are rost. Să îl avem când avem nevoie.

A făcut RMN și nu are nimic serios. Și astăzi ar fi putut 20 de minute, dar am zis eu să nu joace nici măcar un minut, nicio secundă. Eu am spus că e încăpățânat, dar el e un caracter frumos. E ambițios, încăpățânat în sensul bun”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.