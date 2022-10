Laszlo Dioszegi, despre gestul necontrolat de la Sepsi - FCSB: „Era prea de tot! Compagno a arătat cum se trage de la 11 metri!” 

FCSB a învins-o pe Sepsi OSK, 1-0, în runda a 15-a din Superligă. Însă, în minutul 26, roș-albaștrii au avut emoții. Joyskim Dawa (26 ani) l-a tras de tricou în careu pe Alexandru Tudorie (26 ani), iar arbitrul a acordat lovitură de la 11 metri, după ce a consultat VAR-ul.

Execuția lui Alexandru Tudorie l-a scos din sărite pe Laszlo Dioszegi

Însă atacantul lui Sepsi OSK nu a știut să profite de lovitura de pedeapsă. Ștefan Târnovanu (22 ani) a apărat și a menținut scorul 0-0. Fap ce i-a provocat lui Laszlo Dioszegi o reacție nervoasă. Finanțatorul covăsnenilor a fost surprins de camerele de luat vedere în timp ce a aruncat aprig cu telefonul mobil, fix după parada portarului de la FCSB.

La finalul partidei, după ce s-a mai calmat, finanțatorul lui Sepsi OSK a argumentat că această ieșire nervoasă a fost un cumul al ocaziilor pe care echipa s-a le-a irosit în ultimele jocuri. Mai mult, a ținut să-i atragă atenția lui Cristiano Bergodi (58 ani) că penalty-ul se execută cum a făcut-o Andrea Compagno (26 ani), nu Alexandru Tudorie.

„Eu nu sunt genul care să facă astfel de gesturi, dar am ratat ocazii imense şi e al treilea meci când se întâmplă asta. Nu m-am mai putut abţine. Apoi, Compagno a arătat cum trebuie să se tragă de la 11 metri. Soarta se întoarce împotriva ta când nu profiţi. Am aruncat cu telefonul, dar e bine că a rezistat.

Era prea de tot, prea mult, cu Farul, CFR şi FCSB cred că am dominat, dar nu am marcat şi am primit goluri aiurea. Poate că a decis domnul Bergodi să bată Tudorie de la 11 metri, dar de mic copil ştiu că un 11 metri nu se apără, se ratează. Atunci s-a rupt ceva, dacă marcam alta era situaţia meciului”, a declarat Laszlo Dioszegi pentru Prima Sport.