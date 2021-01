BREAKING NEWS! EXCLUSIV: Becali a gasit atacant pentru FCSB! Numele surpriza pe care se vor baza stelistii dupa plecarea lui Bus

FCSB s-a despartit de Sergiu Bus, care a semnat cu o echipa din Coreea de Sud.

Ros-albastrii au ramas fara un atacant veritabil dupa plecarea lui Sergiu Bus la Seongnam FC, la doar jumatate de an de la transferul la FCSB. Atacantul adus de la Gaz Metan nu a confirmat, iar dupa 11 aparitii si doar doua goluri, a fost lasat sa plece de patron.

Gigi Becali are deja o varianta de inlocuire a lui Bus chiar in 'curtea' proprie! Nu mai e un secret ca patronul se bazeaza mult pe jucatorii de la Academie, dupa ce i-a promovat cu succes pe Perianu, Simion sau Octavian Popescu, jucatori care au devenit importanti in echipa. Urmatorul sau 'pariu' in atac ar fi Gabriel Fulga, jucatorul pe care Becali l-a trimis in cantonament in Antalya alaturi de echipa mare, conform surselor www.sport.ro.

Fulga va face parte din planurile primei echipe, devenind o optiune de atac de acum pentru echipa lui Toni Petrea, unde este asteptat sa prinda minute chiar pana la finalul sezonului regulat.

Atacantul de 16 ani al FCSB-ului a fost adus anul trecut de la Pro Junior Craiova, fiind una dintre marile 'lovituri' pe care finantatorul le-a dat-o oltenilor. FCSB-ul le-a furat celor de la Craiova unii dintre cei mai talentati jucatori, printre care se numara si fenomenul pe care Becali viseaza sa incaseze 50 de milioane, Octavian Popescu, care este si revelatia sezonului.

Popescu, adus de la Craiova, s-a antrenat la Academie initial si a fost aproape sa fie cedat in Liga 2, la Turris, insa Becali s-a opus mutarii si l-a trecut imediat la prima echipa.



Fulga este unul dintre cei mai talentati jucatori de la FCSB. Cu 1.85 metri inaltime la doar 16 ani, atacantul care s-a antrenat alaturi de echipa mare a facut un salt rapid de la echipa U17 la FCSB U19, iar patronul ar lua in calcul debutul sau in atac, alaturi de Dennis Man si Florinel Coman.

Din seria de lovituri ale FCSB-ului mai sunt Robert Popescu (atacant, 17 ani) si Aurelian Ciuciulete (mijlocas, 17 ani), ambii adusi de la Dinamyk Craiova, si Razvan Udrea (portar, 19 ani), adus de la Scoala de Fotbal a lui Gica Popescu.

Desi Sergiu Bus nu a reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor si sa inscrie golurile pe care Becali le astepta, FCSB are cel mai bun atac din Liga 1, cu 42 de goluri inscrise in acest sezon, aproape dublu fata de rivalele la titlu, CFR Cluj si Universitatea Craiova.

Dennis Man a facut un sezon de exceptie si este golgheter in Liga 1 cu 13 reusite, urmat la doar un gol distanta de Florin Tanase, care are 12 goluri pana acum.