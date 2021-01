BREAKING NEWS | Becali anunta o mutare de 100 de milioane de euro! Cine este inlocuitorul lui Sergiu Bus?! "Pana la urma, pot sa spun ca avem numar 9!"

Dupa ce nu a reusit sa se ridice la asteptarile clubului, Sergiu Bus s-a transferat in Coreea de Sud.

Finantatorul de la FCSB a declarat ca ar fi dorit sa il aduca la echipa pe Dumitru Cardoso de la Gaz Metan, dar s-a transferat si el tot in Coreea de Sud. Intr-un final, latifundiarul din Pipera a realizat ca are un numar 9 in echipa, iar acesta este pustiul Octavian Popescu. Becali a spus lucru asta, chiar daca pozitia naturala a fostului jucator de la Craiova este aripa stanga.

"L-am dat pe Bus pentru ca mi-a convenit si oferta. As vrea sa aduc un numar 9, dar nu am ce sa gasesc in Liga 1. Singurul pe care am vrut sa il iau a fost Cardoso, dar a plecat si el in Coreea de Sud.

Pana la urma, pot sa spun ca avem numar 9, e Octavian Popescu, iar copilul asta care e al doilea fenomen dupa Hagi o sa plece pe bani multi de la mine. Ce Man, ce Coman, ce 20-30 de milioane? O sa vedeti ca o sa iau 100 de milioane pe Octavian Popescu", a spus Gigi Becali pentru Fanatik.

Vara trecuta, FCSB i-a platit lui Gaz Metan 120.000 de euro pentru semnatura lui Sergiu Bus. Joi, ros-albastri au anuntat despartirea de atacantul roman, care a ajuns la Seongnam FC, club din Coreea de Sud.