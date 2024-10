În fapt, patronul clubului a precizat faptul că Dinu Gheorghe și Constantin Zotta ”au distrus Rapidul” și că, în clipa în care a preluat echipa, au existat pagube în valoare de peste 3 milioane de euro.



L-a făcut praf pe Dan Șucu în urma ultimelor declarații: ”Rămâi la scaune și canapele”



Dinu Gheorghe a intervenit în direct la TV și i-a răspuns lui Dan Șucu.



”Am distrus Rapid pentru că am luat două campionate, am jucat în cupele europene? Am distrus Rapidul... Niciun jucător nu a ajuns la FIFA când am fost eu la echipă. E o declarație pe care i-au băgat-o alții în gură. Nu știu la ce se referă marele domnul Șucu. Nici după ce am plecat eu, jucătorii nu au mers la FIFA. Să spună concret la ce se referă.



Să câștige și ei două campionate, să facă și ei ce am făcut eu și George Copos și Zotta. Să facă și ei ceva. Deocamdată doar minte oamenii cum că face ceva la Rapid. Pentru ce investește, jos pălăria. Dar de ce să acuzi pe alții?



Pentru ce investește, jos pălăria, dar într-un an a băgat șapte milioane și nu i-a ieșit nimic. Nu te supăra nenea Șucu, dar rămâi la scaune și canapele. Până să câștige o să mai piardă câteva milioane.



El nu poate să ne acuze acum. Să dai cu vorbe, să bați câmpii, mă rog. Să mă acuze public și o să-mi asum, o să recunosc. În primul rând, el minte poporul rapidist că l-a vurt pe Mircea Lucescu. El minte, el nu i-a făcut nicio ofertă concretă.



Pentru mine, Șucu nu înseamnă nimic în fotbal. Că investește, bravo, dar ca performanță e zero. Nu știu ce vrea Șucu de la mine. Dacă bagi atâția bani ca prostul, înseamnă că nu te pricepi”, a spus Dinu Gheorghe, potrivit DigiSport.



Ce a spus Dan Șucu



Dan Șucu a făcut câteva precizări dure referitoare la Dinu Gheorghe și Constantin Zotta, doi foști conducători ai Rapidului care au activat la clubul din Giulești înainte ca acesta să intre în faliment și să o ia de la zero în Liga 4.



”M-am consultat cu Mircea Lucescu și chiar a fost o plăcere să discut cu dânsul. Îmi place să ascult oameni care au construit ceva, nu care au distrus.



Găsesc în spațiul public oameni precum Dinu Gheorghe dau Constantin Zotta, care au distrus Rapidul, iar acum vin să ne învețe pe noi ce să facem și cum să rezolvăm orice problemă.



Nenorocirile create de dânșii ne-au costat peste 3 milioane de euro în ultimii doi ani. Nu se poate să mergem în această direcție. Trebuie să fim atenți cu cine ne consultăm. Ne consultăm cu un om care a construit sau cu unul care a distrus?



Și mai sunt și alții care au distrus tot pe ce au pus mâna. Au furat, au delapidat, au ajuns la pușcărie, iar acum vin să ne învețe. E fără sens”, a spus Dan Șucu într-un interviu pentru Rapid TV.