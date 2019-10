Jucatorii-fantoma ai Ligii 1! Care sunt fotbalistii care au fost mai mult spectatori in acest sezon 

Fiecare echipa din Liga 1 are in lot cel putin un jucator important cazut in dizgratia conducerii sau a antrenorului, iesit din forma sau abia revenit dupa accidentare, care nu a jucat aproape deloc in acest sezon.

CFR CLUJ

Jesus Fernandez (31 ani) - Crescut de Villarreal, Getafe si Real Madrid, portarul spaniol este la al doilea sezon la CFR Cluj, dar a jucat in actuala stagiune doar 1 meci in Cupa Romaniei, in timp ce in editia precedenta de Liga 1 a evoluat in doar 3 partide.

Razvan Horj (23 ani) - Considerat pana nu demult unul dintre cei mai talentati tineri fundasi din Romania, Horj a fost imprumutat in ultimele sezoane la Viitorul (11 prezente), Voluntari (10) si Ujpest (2), in timp ce in actuala editie nu a intrat in gratiile lui Dan Petrescu, neincadrandu-se in regula U21 si nefiind nici un jucator matur, si nu a fost macar pe banca la vreun meci de Liga 1.

VIITORUL

Valentin Cojocaru (24 ani) - Titular in sezonul trecut la Viitorul, Cojocaru a ramas rezerva lui Cabuz si Tordai, jucand doar o partida in Cupa Romaniei, in eliminarea suprinzatoare in fata Sanatatii Cluj.

Eric de Oliveira (33 ani) - Desi brazilianul are 5 meciuri si 5 goluri in acest sezon si este in topul all-time al stranierilor dupa numarul de meciuri si goluri in Liga 1, el nu a mai fost folosit de la jumatatea lunii august, dupa un conflict cu Gica Hagi.

CS „U” CRAIOVA

Andrei Marinescu (34 ani) - Fostul goalkeeper de la Rapid, Petrolul, FC Brasov sau Sportul Snagov este sparring-partner pentru Pigliacelli si Laurentiu Popescu, el nefiind folosit in niciun meci oficial din acest sezon.

Tiago Ferreira (26 ani) - Portughezul are 1 meci si a mai fost de alte 3 ori rezerva neutilizata in campionat, plus inca o prezenta in preliminariile Europa League, dar nu a mai fost folosit de olteni, fiind pedepsit dupa ce a refuzat transferul la FCSB.

Florin Gardos (30 ani) - Candva titular in echipa nationala, Gardos a ramas sa duca pana la final contractul cu formatia craioveana, scadent in iunie 2020, dar nu a fost folosit deloc in acest sezon.

GAZ METAN MEDIAS

Ricardo Bautista (32 ani) - Portarul Portughez a fost legitimat la echipe din Premier League, Championship si Liga Sagres, dar este rezerva veteranului Plesca la Medias. In acest sezon, a fost integralist in meciul de Cupa cu Foresta Suceava, pierdut de echipa sa, in rest, fiind de 13 ori ori rezerva neutilizata.

ASTRA GIURGIU

Daniel Barbir (21 ani) - Adus in februarie 2018, dupa ce trecuse pe la juniorii lui Manchester City si WBA, fostul international american de juniori nu a bifat nicio prezenta pentru echipa de seniori a Astrei.

Toni Silva (26 ani) - Crescut la Liverpool, Chelsea si Benfica, portughezul avea o carte de vizita interesanta, dar a bifat 1 singur meci si 4 minute in actualul sezon de Liga 1, plus 32 de minute in Cupa Romaniei.

POLI IASI

Alberto Cobrea (28 ani) - Crescut la juniorii lui Udinese, Cobrea a jucat destul de mult la Chiajna, Petrolul sau Botosani, dar in actualul sezon nu le-a putut lua fata lui Rusu si Tarnovanu la Iasi, dupa ce in precedentul bifase 5 prezente in Liga 1.

Narcis Badic (28 ani) - Este unul dintre cei mai experimentati jucatori din lotulul iesenilor, dar in actualul sezon are doar o prezenta in Cupa Romaniei si a fost de 3 ori pe banca la meciurile din Liga 1, fara sa fie utilizat.

Gai Assulin (28 ani) - Israelianul crescut de FC Barcelona, a evoluat de-a lungul carierei la Brighton, Santander, Alicante, Mallorca sau Hapoel Tel Aviv, dar se pare ca are probleme de sanatate sau de adaptare si a fost o singura data rezerva neutilizata la partidele de Liga 1.

FCSB

Alexandru Stan (30 ani) - Transferat de FCSB in 2018, in momentul in care fostul capitan al Astrei era printre cei mai curtati fundasi din Liga 1, el a suferit o accidentare grava la genunchi si a intrat rapid in dizgratia patronului, care vrea sa scape de el si care le-ar fi impus antrenorilor sa nu il mai foloseasca.

Aristides Soiledis (28 ani) - Grecul a bifat 4 prezente in Liga 1 si alte 4 in preliminariile Europa League, dar nu a mai fost folosit in ultimul timp, in mod inexplicabil, decat foarte putin, desi a avut evolutii consistent bune.

DINAMO

Florin Bejan (28 ani) - Fundasul central a inceput sezonul ca titular, dar gafele facute si rezultatele slabe inregistrate de Dinamo au facut ca oficialii sa ceara rezilierea contractului. Jucatorul nu a fost de acord sa plece fara compensatii, asa ca nu a mai fost folosit de la jumatate lunii august.

Ionut Serban (24 ani) - Fotbalistul cu cel mai absurd contract din Liga 1, Serban a fost o singura data rezerva la meciurile de Liga 1, dar va trebui sa joace minim 5 partide pana la finalul sezonului.

FC BOTOSANI

Mario Ebenhofer (27 ani) - Mijlocasul austriac a fost de 5 ori rezerva neutilizata la meciurile de Liga 1 si a jucat 75 de minute in Cupa Romaniei, dar isi va gasi greu locul in linia mediana a botosanenilor, una dintre cele mai puternice din prima liga.

Juan Bautista Cascini (22 ani) - Argentinianul crescut de Estudiantes a fost adus ca solutie de rezerva, in cazul in care Rodriguez va fi vandut, dar, pana acum, a jucat doar 3 minute in Cupa Romaniei si a mai fost de doua ori rezerva neutilizata la intalnirile din Liga 1.

Bryan Mendoza (26 ani) - Jucatorul transferat de la Barracas Central (Argentina) a fost integralist doar in meciul cu CFR Cluj din Cupa Romaniei, fara sa evolueze in vreo partida de campionat.

SEPSI

Oumar Diakhite (25 ani) - Fundasul senegalez a fost titular in sezonul trecut la Estoril, dar a jucat doar 1 minut in acest sezon de Liga 1, plus un meci ca integralist in Cupa Romaniei.

Hilal Ben Moussa (27 ani) - Considerat, la inceputul sezonului, unul dintre cele mai bune transferuri ale lui Sepsi, Moussa a jucat doar un meci in Cupa Romaniei, contra Ripensiei, in care a reusit si un gol.

CHINDIA TARGOVISTE

Alin Dudea (22 ani) - Considerat candva unul dintre cei mai talentati juniori din Romania, jucatorul imprumutat de Dinamo a fost om de baza in sezonul trecut, in care Chindia a promovat, dar acum nu se mai incadreaza in regula U21, asa ca are doar 3 prezente (1 ca titular) si a mai fost de 6 ori rezerva neutilizata in Liga 1, plus inca o prezenta in Cupa Romaniei.

Stelian Cucu (30 ani) - Fost jucator de baza la Otelul, FC Botosani si Calarasi, Cucu a ajuns in aceasta vara la Chindia, dar a iesit rapid din gratiile lui Viorel Moldovan, care nu l-a folosit deloc in acest sezon.

Cristian Cherchez (28 ani) - Esential pentru Chindia in sezonul trecut, cand a avut 33 de prezente si 17 goluri, Cherchez a bifat cumulat in acest sezon doar 5 meciuri (2 ca titluar) si 1 gol in Liga 1 si Cupa Romaniei.

FC HERMANNSTADT

Daniel Offenbacher (27 ani) - Fost jucator la FC Salzburg, Sturm Graz sau Wolfsberger, mijlocasul austriac si-a facut loc in echipa doar la meciul de Cupa cu Chindia, cand a fost integralist, in rest el nefiind nici macar pe foaia de joc la vreun meci de Liga 1.

ACADEMICA CLINCENI

Vasile Olariu (32 ani) - Conducatorul de joc al ilfovenilor din sezonul trecut nu a mai fost folosit in campionat din luna august, el bifand doar 2 prezente in Liga 1 in aceasta editie.

FC VOLUNTARI

Athanasios Papazoglou (31 ani) - Adus cu surle si trambite de la Dinamo, grecul trebuia sa fie vedeta ilfovenilor, dar s-a accidentat si a evoluat doar de 3 ori pentru FC Voluntari in Liga 1, fara sa marcheze vreun gol.