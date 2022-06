Sezonul 2022-2023 i-a adus lui Sepsi OSK primul trofeu din istoria clubului. Cristiano Bergodi (57 ani) le-a adus covăsnenilor Cupa României, învingând-o pe FC Voluntari în finală, 2-1, grație unei duble a lui Marius Ștefănescu (23 ani).

Pentru a prinde playoff-ul în sezonul 2022-2023, Sepsi OSK i-a achiziționat pe Ion Gheorghe (22 ani), Denis Ciobotariu (24 ani), Cosmin Matei (30 ani) și Tsvetelin Chunchukov (27 ani). Însă Attila Hadnagy mai este nevoit să aducă și un mijlocaș central, pentru că Eder Gonzalez (25 ani) este de negăsit și nu dorește să mai revină la clubul din Sfântu Gheorghe, chiar dacă i s-a prelungit contractul automat.

Attila Hadnagy: „Nu știu ce e în capul lui, nu a mai dat niciun semn!”

„Din păcate, nu știu dacă ați aflat, Eder Gonzalez nu s-a mai întors. Nu a dat niciun semn, vedem ce facem și cu el. Și acolo trebuie să acoperim postul, un mijlocaș central.

Siner, nu știu ce mai e în capul lui. Mai are contract cu noi minimum până pe 30 iunie, după aia are opțiune încă un an. A făcut 50% din meciuri și se prelungește automat, am vorbit acum cu avocatul. El a zis că nu mai vrea să stea în România, că a stat prea mult. Noi am zis că o să-l lăsăm să plece, dar nici chiar așa de capul lui. Nu știu ce are în cap. Așteptăm decizia să vedem ce va fi”, a declarat Attila Hadnagy la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Eder Gonzalez a sosit la de la Csikszereda în iarna lui 2021. Pentru Sepsi OSK a bifat 64 de meciuri, în care a marcat 3 goluri și a oferit 8 pase decisive.