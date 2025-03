Roș-albaștrii vor avea probleme în debutul play-off-ului, deoarece, pe lângă jucătorii accidentați, au probleme și cu absențele provocate de suspendări.

Cum l-a ironizat Joyskim Dawa pe Siyabonga Ngezana

Siyabonga Ngezana nu va fi disponibil în prima etapă din play-off, după ce a fost eliminat în meciul cu Universitatea Craiovei. Roș-albaștrii nu se vor putea baza nici pe Vlad Chiricheș și Baba Alhassan. Ambii au văzut cartonașe galbene și vor fi suspendați pentru cumul de cartonașe.

La scurt timp după meci, Joyskim Dawa, fundașul care a fost suspendat pentru meciul cu Universitatea Craiova după ce a văzut cartonașul roșu în derby-ul cu Rapid, l-a ironizat pe Ngezana.

”Welcome to the club, Ngezana” (în română: ”Bine ai venit în club, Ngezana”), a scris Dawa pe Instagram pe o poză în care Ngezana apare în vestiar după meciul cu Universitatea Craiova.