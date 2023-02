Ioan Ovidiu Sabău, mulțumit de victoria cu FC Botoșani: "Avem două-trei zile în care putem fi mai relaxați"

Ambele goluri ale ''şepcilor roşii'' au fost marcate de senegalezul Mamadou Thiam (minutele 28, 84). "U" are o singură înfrângere în ultimele şase etape, două victorii şi trei egaluri. FC Botoşani a obţinut un singur punct în ultimele trei jocuri. În tur, scorul a fost egal, 1-1.

Ce a declarat Ioan Ovidiu Sabău după U Cluj - FC Botoșani 2-0



Venirea lui Ioan Ovidiu Sabău la conducerea lui U Cluj a adus o serie de rezultate pozitive pentru echipă, cu două victorii, trei egaluri și o înfrângere în 2023.

"La noi era o lipsă de încredere, veneam după acel rezultat de egalitate cu Chindia. Foarte greu a fost toată săptămâna și aveam mare nevoie de această victorie. Și pentru mine, și pentru jucători. Ai mai multă încredere, plăcerea de a te antrena. Vreau să-i felicit, au fost extraordinari.

Au fost meciuri în care au controlat jocul, au avut ocazii, dar am acumulat puncte puține. Azi am schimbat sistemul, am trecut la trei fundași centrali. Au intrat foarte bine Chipciu, Oancea.

E o muncă de echipă, dar ai nevoie de un astfel de jucător, precum Thiam, care are curaj să ia acțiunile unu la unu, lovește la fel mingea cu dreptul și cu stângul. E un mare câștig!

Ne-am mai liniștit cu acest rezultat, avem două-trei zile în care putem fi mai relaxați. Apoi urmează trei meciuri foarte grele și importante.

Nu sunt un antrenor dur deloc. Chiar țin foarte mult la jucători. Cred că poate chiar prea mult m-am apropiat de ei. E o relație de respect, chiar de prietenie în multe momente. Cred că este metoda cea mai bună, poate altă dată am fost diferit", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la DigiSport.