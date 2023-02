„Am fost apatici!” Reacția lui Sabău după ce U Cluj a pierdut două puncte importante cu Chindia. Spre cine arată cu degetul

În ciuda faptului că echipa sa a pierdut două puncte importante, Ioan Ovidiu Sabău și-a felicitat jucătorii, deoarece „au făcut un joc bun” cu excepția celor două faze care au dus la marcarea golurilor Chindiei.

Sabău: „Fundașii trebuie să joace mult mai sus, mai agresiv!”

„Ne-am creat multe ocazii. Joc plăcut, dinamic, dar, din păcate, nu reușim. Fundașii trebuie să joace mult mai sus, mai agresiv, să câștige duelurile. Nu am reușit să blocăm. Am fost apatici în acele dueluri. Când trebuie să fim agresivi, ne relaxăm. Nu știu de ce.

Am fi meritat să câștigăm, la cum a arătat jocul. Nu am avut timp să mă gândesc. Am văzut că a fost un fault. Am cedat destul de ușor. Mai aveam câteva minute. Nu am cum să nu îi felicit, să nu fiu mulțumit. Au calitate. Majoritatea s-au descurcat foarte bine. Am pierdut două puncte. Cel mai important e cum jucăm și câte ocazii ne creem. Nu avea voie să arunce mingea acolo. Nu așa se face. Sunt agresivi. Nu ai voie să arunci mingea în careu.

Foarte, foarte bună (n.red. despre evoluția lui Dan Nistor), la fel și mijlocașii centrali și atacantul. Trebuie să învățăm din această înfrângere. O consider înfrangere, la fel cum am considerat și la meciul cu CS Mioveni”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.

U Cluj, la care au debutat în acest meci Ivan Martic şi Dan Nistor, ambii veniţi de la Universitatea Craiova, are trei egaluri şi un eşec în ultimele patru runde.

Chindia e neînvinsă în acest an, cu două victorii şi trei egaluri.