În vârstă de 57 de ani, germanul a părăsit echipa în momentul în care Mirel Rădoi a preluat funcția de antrenor principal. Rădoi a preferat atunci să lucreze cu propriul preparator fizic, Horațiu Baciu. Situația s-a schimbat însă recent, postul devenind din nou vacant după ce Rădoi a plecat alături de întreg staff-ul său, la Gaziantep.
Inima lui Thomas Neubert a rămas la FCSB. Ce decizie a luat preparatorul fizic în privința viitorului său
Thomas Neubert, fostul preparator fizic de la FCSB, a respins trei propuneri de contract și a lăsat ușa deschisă pentru o eventuală întoarcere la gruparea roș-albastră.
Cu gândul tot la FCSB
Aflat în prezent liber de contract, Neubert a preferat să stea departe de fotbal, deși a fost căutat de mai multe cluburi. Întrebat direct despre posibilitatea unei reveniri la FCSB, germanul a oferit un răspuns care alimentează speculațiile, arătând că rămâne atașat de fosta sa echipă.
„Inima mea a rămas acolo. Nu am avut nicio discuție de revenire, dar eu am spus mereu că sunt deschis la orice posibilitate. Am avut trei oferte: două din străinătate și una din România, dar am refuzat pentru că sunt prins cu clinica. O să fiu mai liber în perioada următoare”, a spus Thomas Neubert, potrivit Digi Sport.
