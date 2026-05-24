Inima lui Thomas Neubert a rămas la FCSB. Ce decizie a luat preparatorul fizic în privința viitorului său

În vârstă de 57 de ani, germanul a părăsit echipa în momentul în care Mirel Rădoi a preluat funcția de antrenor principal. Rădoi a preferat atunci să lucreze cu propriul preparator fizic, Horațiu Baciu . Situația s-a schimbat însă recent, postul devenind din nou vacant după ce Rădoi a plecat alături de întreg staff-ul său, la Gaziantep.

Cu gândul tot la FCSB

Aflat în prezent liber de contract, Neubert a preferat să stea departe de fotbal, deși a fost căutat de mai multe cluburi. Întrebat direct despre posibilitatea unei reveniri la FCSB, germanul a oferit un răspuns care alimentează speculațiile, arătând că rămâne atașat de fosta sa echipă.

„Inima mea a rămas acolo. Nu am avut nicio discuție de revenire, dar eu am spus mereu că sunt deschis la orice posibilitate. Am avut trei oferte: două din străinătate și una din România, dar am refuzat pentru că sunt prins cu clinica. O să fiu mai liber în perioada următoare”, a spus Thomas Neubert, potrivit Digi Sport.