INCREDIBIL! O singura data au mai pierdut stelistii 5 meciuri LA RAND in campionat: in primul an de existenta!

FCSB e pe locul 13 in Liga 1. Are doar 4 puncte in 7 etape.

Stelistii au pierdut ultimele 5 partide jucate in campionat. Si-au egalat recordul dramatic, stabilit in primul an de la infiintare. In sezonul 47-48, echipa Armatei pierdea intre etapele 3 si 7 ale sezonului, informeaza statisticianul Liviu Manolache.

Seria poate continua. Pentru ros-albastri urmeaza derby-ul cu Viitorul weekendul urmator, inainte de finala verii pentru grupele Europa League, impotriva lui Guimaraes (joi, ora 22:00).