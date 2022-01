Iftime a confirmat, în direct, la "Ora Exactă în Sport". Care este jucătorul care poate pleca în iarnă de la Botoșani

În cadrul unei intervenții telefonice la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Iftime a dezvăluit că pentru mijlocaș există o ofertă foarte bună din străinătate și că este posibil să plece în această iarnă.

"Am o propunere avansată, destul de conturată, pentru Malcom Edjouma. Are ofertă din străinătate, din Polonia. Edjouma poate să plece, nu am cum să mă plâng, treaba mea e să-i înlocuiesc pe jucătorii pe care-i pierd. I-am mai înlocuit și pe alții, mergem mai departe indiferent cine ar pleca!", a declarat acesta la PRO X.

Malcom Edjouma a ajuns liber de contract la FC Botoșani de la Viitorul Constanța, actuala Farul. În vârstă de 25 de ani, mijlocașul are o cotă de piață de aproximativ 500.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.