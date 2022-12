Hagi exultă! Ce a declarat "Regele" după 8-0 cu echipa lui Valeriu Iftime 

Gheorghe Hagi rămâne lider în campionat cu Farul și plusează și la golaveraj. Dacă defensiva condusă de Ionuț Larie dă mereu consistență jocului "marinarilor", cu FC Botoșani a impresionat și atacul. S-a terminat 8-0 partida de la Ovidiu, rezultat devenit până acum scorul campionatului.

Hagi și-a felicitat la final toți jucătorii.

Gică Hagi, după 8-0 cu FC Botoșani

"Da, cred că am început bine, chiar dacă au fost anumite momente în care am făcut greșeli. Am încercat să marcăm, să câștigăm.

Felicitări echipei, tuturor jucătorilor care au fost pe teren. Golurile ne plac, muncim să marcăm, cu cât dăm mai mult e normal că riști și poți încasa. Trebuie să ai echilibru, să faci ambele faze", a declarat Gică Hagi, potrivit Digi Sport.

Golurile au fost marcate de Grameni (11), Alibec (45+2, 77, 87), Pitu (51), Morar (66, 69) şi Kiki (81).Din minutul 30, echipa din Botoşani a evoluat cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Şeroni.

FC Botoşani a pierdut în acest campionat şi cu 0-7, la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi OSK, în etapa a 11-a (17 septembrie). FC Botoşani a ajuns la şase etape consecutive fără victorie, trei egaluri şi trei eşecuri. Farul, care a pierdut un singur meci în acest sezon şi e lider detaşat, a ajuns la zece etape fără înfrângere, 8 victorii şi 2 egaluri.