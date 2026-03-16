Final incredibil, cu meciuri deosebit de puternice, în turneul WTA 125k de la Austin, Texas.

Într-o cursă de relansare a carierei, canadianca cu părinți români, Bianca Andreescu (25 de ani, 146 WTA), nu se ferește să joace competiții ITF ori WTA 125k, în acest an, pentru a-și recăpăta măcar o parte din forma uluitoare arătată în 2019, când trecea, de mai multe ori, de Serena Williams.

Bianca Andreescu, victorie de moral cu Paula Badosa, în semifinalele turneului WTA 125k de la Austin

Titlul cucerit la US Open stă mărturie a potențialului enorm de care dispune Bianca Andreescu, forță maximă diminuată însă, între timp, de nenumăratele accidentări prin care canadianca a trecut.

Câștigătoarea de turneu de mare șlem a mai pus o dată capul în pământ și a legat patru succese la Austin, dintre care trei, obținute în trei seturi.