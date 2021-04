Victor Piturca stie ce trebuie sa faca Man si Mihaila pentru a ajunge fotbalisti de top in Serie A: "In Italia nu mai sunt echipe ca in Romania!

Fostul selectioner crede ca cei doi fotbalisti ai Parmei au calitatea sa faca pasul spre echipele mari din Serie A.

Piturca i-a atentionat insa pe cei doi ca nivelul din Italia si valoarea adversarilor nu se poate compara cu cea din Romania si pentru a putea avea succes trebuie sa isi schimbe mentalitatea.

"Pot face pasul, dar trebuie sa schimbe mentalitatea. Trebuie sa se gandeasca ca, pentru a ajunge mari, pentru a ajunge la un nivel in care sa castigi 3, 4, 5, 7, 10 milioane, trebuie sa fii bun din toate punctele de vedere.

Cand intri in teren, trebuie sa lupti. In Italia nu mai sunt echipele ca in Romania, sunt echipe cu jucatori puternici, de care te lovesti ca de zid", a spus Piturca potrivit Antena Sport.

Dennis Man a reusit sa marcheze primul sau gol pentru Parma in egalul din deplasarea de la Benevento, scor 2-2, si a fost laudat de antrenorul Roberto D'Aversa.

"Desi am fost condusi de doua ori, ne-am descurcat bine sa revenim si am avut o sansa senzationala sa marcam golul victoriei prin Man. Este clar ca este important ca jucatorii sa se cunoasca intre ei, dar jucatorii noi cresc foarte mult. Man a facut un meci foarte bun, desi a fost la echipa nationala", a spus antrenorul Parmei la conferinta de presa de dupa meci.