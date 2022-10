Mutu a subliniat, în cadrul conferinței sale de presă, „avantajul” pe care-l are Gică Hagi față de restul antrenorilor din Superligă, și anume că este singurul antrenor-patron din fotbalul românesc.

Hagi i-a răspuns finului său și a spus că, pe lângă activitatea din staff-ul tehnic, mai are de lucru și din punct de vedere administrativ.

Gică Hagi, replică pentru Mutu: ”Din păcate, Adi a greșit”

„Din păcate, Adi a greșit. Eu trebuie să fac și administrativ, să fiu și acolo, sunt acționar majoritar. Mă doare tot ce se întâmplă, trebuie să am grijă de multe.

Muncesc de 100 de ori mai mult decât un manager care stă și semnează jucători, vrea să facă niște puncte și dacă nu e bine, se duce acasă. Eu nu pot să fac asta. La mine e grea! La ce m-am înhămat eu e de la greu în sus, 24 din 24 nu am ce să respir altceva, sunt dependent de tot ce se întâmplă la clubul meu”, a spus Hagi, la conferința de presă.

Indiferent de rezultatul meciului dintre Rapid și Farul Constanța, dobrogenii vor încheia turul pe primul loc în Superliga. Cu 33 de puncte, echipa lui Hagi este pe primul loc, la cinci puncte distanță de urmăritoare.

Ce a declarat Adrian Mutu

„Hagi face de mulți ani o treabă foarte bună. A câștigat trofee, a format mulți jucători. E un antrenor foarte bun. Are un avantaj față de noi toți. Are un confort psihologic pe care nu-l are niciun antrenor din lume. E antrenor și patron, deci nu are presiune. Presiunea e pe mine.

Vom încerca să câștigăm acest meci. Suntem foarte motivați. Îi așteptăm pe cei de la Farul pe Giulești, să vedem care pe care. În acest moment e un derby. Suntem echipele de pe primele două locuri. Vrem să scurtăm distanța.

Pe cei de la Farul îi va aștepta un meci foarte dificil. Farul va încerca să controleze meciul, dar noi suntem Rapid și vrem să vedem dacă poate", a spus Adrian Mutu.