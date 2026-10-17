Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Botoșani pe teren propriu, într-un meci din runda a 12-a din Superliga.

„Câinii” au înscris ambele goluri din penalty, primul a fost marcat de Danny Armstrong (81'), iar al doilea de Cătălin Cîrjan (90+2').

Ce a scos Robert Niță în evidență despre cel mai bun jucător de la Dinamo

Robert Niță și Mihai Mironică sunt invitații redactorului șef Sport.ro Andru Nenciu la Matinalul de pe VOYO SPORT 1.

Cei trei au vorbit despre victoria lui Dinamo din meciul de vineri seară cu Botoșani, iar Mihai Mironică a scos în evidență că Boutoutaou, lăudat de MM Stoica și Gigi Becali, este mult mai slab decât Danny Armstrong, despre care Dinamo nu a spus foarte multe în momentul în care l-a adus din Scoția în 2025.

Robert Niță a amintit însă că nici jucătorul scoțian nu a avut un start foarte bun la Dinamo în stagiunea precedentă.

„Dinamo este o echipă care joacă fotbal, care joacă mult mai direct de când s-a schimbat antrenorul. Dinamo este echipa care încearcă să impună ritmul de joc, care domină.

Karamoko este mai bun, din punctul meu de vedere decât anul trecută, legat de Armstrong și comparația cu transferul lui Boutoutaou de la FCSB, Armstrong are avantajul că are un an în plus față de mult lăudatul transfer de la FCSB și contează, pentru că nici el nu a avut un impact atât de important la Dinamo”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1.

Dinamo va fi în continuare lider în Superliga indiferent de rezultatele din această etapă. „Câinii” au 29 de puncte în 12 meciuri.

Danny Armstrong are cinci goluri și zece pase decisive în 12 meciuri jucate în tricoul lui Dinamo în acest sezon.