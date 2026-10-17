Astăzi, nu mai devreme de ora 10:05, Robert Niță și Mihai Mironică sunt invitații redactorului șef Sport.ro Andru Nenciu la Matinalul de pe VOYO SPORT 1.

Robert Niță: „Dinamo câștigă meritat, chair dacă a avut două penalty-uri”

„Dinamo câștigă meritat, chair dacă a avut două penalty-uri. Până la urmă cam așa se desfășoară un joc astăzi, totul se decide pe greșeli, pentru că în campionatul nostru nu sunt jucători care să decidă un meci prin calitatea lor. Ai amintit și tu de gafa pe care o face portarul lui FC Botoșani, chiar dacă niște intervenții ca la handbal inițial”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.

Robert Niță și Mihai Mironică sunt invitații lui Andru Nenciu la VOYO Sport Matinal

Emisiunea Voyo Sport Matinal se difuzează în fiecare week-end, sâmbătă și duminică.

VOYO SPORT LIVE este de luni până vineri, de la ora 16:00, iar Matinalul are loc sâmbătă și duminică, de la ora 10:00. Emisiunea abordează de fiecare dată cele mai interesante din fotbalul românesc și nu numai.