Anestis a rupt tăcerea după faza controversată din Dinamo – Botoșani 2-0: „Nu aș putea să spun asta”

Anestis a rupt tăcerea după faza controversată din Dinamo – Botoșani 2-0: „Nu aș putea să spun asta” Superliga
SPORT.RO
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Giannis Anestis a luat parte la cea mai controversată fază din Dinamo – Botoșani.

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Din articol

Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Botoșani pe teren propriu, într-un meci din runda a 12-a din Superliga.

„Câinii” au înscris ambele goluri din penalty, primul a fost marcat de Danny Armstrong (81'), iar al doilea de Cătălin Cîrjan (90+2').

Ce a spus Anestis după cea mai controversată fază din Dinamo - FC Botoșani 

În finalul meciului Giannis Anestis a vrut să respingă o centrare din careul lui FC Botoșani, dar a întârziat intervenția și l-a lovit cu pumnii pe Andrei Mărginean.

Centralul partidei a acordat lovitură de la 11 metri pentru Dinamo, iar portarul a fost întrebat cum a fost faza din perspectiva lui.

Grecul a explicat că nu i se pare un penalty clar, dar nu poate spune că nu l-a atins pe jucătorul lui Dinamo.

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„Sunt dezamăgit. Cred că am fost mai buni în prima repriză, solizi în apărare, cu o ocazie sau două de a marca. Din păcate, am luat două goluri de la punctul cu var.

(n.r. – Ce s-a întâmplat la faza primului penalty?) Cred că am ajuns mai târziu la minge, nu sunt sigur dacă e penalty 100%. Nu aș putea să spun nici că nu a fost penalty.

Cred că am fost agresivi la început. Am jucat contra liderului, ei au o echipă bună, sperăm la rezultate mai bune în viitor.

Nu suntem fericiți, dar așa este fotbalul uneori. Trebuie să muncim din greu și să fim mai buni”, a declarat Giannis Anestis la Digi Sport.

Dinamo va fi în continuare lider în Superliga indiferent de rezultatele din această etapă. „Câinii” au 29 de puncte în 12 meciuri.

De cealaltă parte, FC Botoșani se află pe locul 10 și are 14 puncte și se află la trei puncte de ultimul loc care duce în play-off.

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