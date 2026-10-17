Anestis a rupt tăcerea după faza controversată din Dinamo – Botoșani 2-0: „Nu aș putea să spun asta”

Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Botoșani pe teren propriu, într-un meci din runda a 12-a din Superliga.

„Câinii” au înscris ambele goluri din penalty, primul a fost marcat de Danny Armstrong (81'), iar al doilea de Cătălin Cîrjan (90+2').

Ce a spus Anestis după cea mai controversată fază din Dinamo - FC Botoșani

În finalul meciului Giannis Anestis a vrut să respingă o centrare din careul lui FC Botoșani, dar a întârziat intervenția și l-a lovit cu pumnii pe Andrei Mărginean.

Centralul partidei a acordat lovitură de la 11 metri pentru Dinamo, iar portarul a fost întrebat cum a fost faza din perspectiva lui.

Grecul a explicat că nu i se pare un penalty clar, dar nu poate spune că nu l-a atins pe jucătorul lui Dinamo.