Danny Armstrong a fost cel care a deschis scorul dintr-un penalty obținut de Andrei Mărginean, în minutul 81, iar Cătălin Cîrjan a punctat, tot din penalty, în minutul 90+2, reușind să aducă încă trei puncte pentru liderul la zi din Superliga României.

După meci, Mărginean a tras primele concluzii și a vorbit despre faza penalty-ului, când Anestis, portarul de la FC Botoșani, l-a lovit încercând să boxeze o minge centrată în careu.

Andrei Mărginean: ”Un joc dificil”

”A fost un joc dificil, iar acum e normal să ne bucurăm cu toții, împreună. Am lucrat foarte bine la antrenamente. Știam că va fi destul de greu, dar am măcinat puțin până la gol.

Nu ne-am gândit la ceilalți oponenți din clasament, ci ne-am gândit doar la meciul de astăzi și la ceea ce avem de făcut. Am fost calmi pentru că știam ce avem de făcut. Am făcut o primă repriză bună și ne așteptam să vină și golul.

(n.r. Faza de la primul penalty?) Eu am dat cu capul în minge și am simțit un pumn în ureche. A fost un contact clar. Am simțit o lovitură, care m-a cam zdruncinat un pic”, a spus Mărginean, la flash-interviu.

Două penalty-uri pe final au adus victoria „câinilor”

Dinamo a fost aproape de deschiderea scorului încă din primul minut, prin Karamoko, în timp ce replica moldovenilor a venit în minutul 19, la dubla ocazie semnată de Mailat și Ongenda, rezolvată excelent de portarul Bellaarouch. „Câinii” au continuat să pună presiune: Cîrjan a lovit bara în minutul 35, iar imediat după pauză, în minutul 50, Zandbergen a trimis cu capul peste poartă din centrarea bună a lui Armstrong.

Victoria gazdelor a venit în ultimele zece minute, în urma a două lovituri de la 11 metri:

Minutul 81 (1-0): Portarul Anestis l-a faultat în careu pe Mărginean, iar Armstrong a transformat precis penalty-ul acordat.

(1-0): Portarul Anestis l-a faultat în careu pe Mărginean, iar Armstrong a transformat precis penalty-ul acordat. Minutul 90+2 (2-0): În primul minut de prelungire, Djibril Diaw a comis henț în propriul careu, primind al doilea cartonaș galben și, implicit, pe cel roșu. Cîrjan a executat lovitura de pedeapsă și a stabilit scorul final.

În urma acestui succes, Dinamo își consolidează primul loc în clasamentul Superligii, ajungând la 29 de puncte, în timp ce FC Botoșani rămâne pe poziția a 10-a, cu 14 puncte.