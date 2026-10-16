Danny Armstrong a spus ce este important pentru Dinamo după victoria cu Botoșani: „Excelent pentru mine”

Danny Armstrong a spus ce este important pentru Dinamo după victoria cu Botoșani: „Excelent pentru mine” Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Danny Armstrong (29 de ani) face spectacol în sezonul curent din Superligă. Scoțianul a marcat cinci goluri și a oferit 10 pase decisive în 12 etape.

TAGS:
Dinamodanny armstrongFC BotosaniSuperliga
Din articol

Armstrong a deschis scorul din penalty în minutul 81 al meciului Dinamo - FC Botoșani 2-0.

Mesajul lui Danny Armstrong după Dinamo - FC Botoșani  

La finalul confruntării, aripa dreapta a susținut că pentru „câini” cel mai important este să își păstreze avansul în fruntea clasamentului. 

„Mă simt bine. A fost un meci greu. Am avut multe ocazii, era doar o problemă de timp până să marcăm. Cred că meritam să înscriem. Eu am marcat primul, sunt fericit pentru Cătălin Cîrjan că a marcat al doilea gol. E bine, suntem fericiți, a ieșit ceea ce trebuia.

Sentimentul este fantastic. Vrem să fim cât se poate de sus și să câștigăm vineri, ca să punem presiune pe celelalte echipe. Suntem într-o perioadă bună, echipa reușește să joace bine. Mai sunt meciuri de disputat, dar este important să ne păstrăm avansul pe măsură ce înaintăm în campionat.

Înseamnă că fac ceva bine dacă am atât de multe contribuții. Ne-a fost greu să-i desfacem, am avut multe ocazii. Este fantastic pentru mine să marchez. Mă motivează suporterii, colegii, stafful și faptul că pot contribui la câștigarea meciurilor. Este excelent pentru mine. Faptul că ofer pase de gol este foarte important”, a declarat Danny Armstrong, la flash-interviu. 

Dinamo - FC Botoșani 2-0

  • Dinamo bucuresti fc botosani superliga superbet 16102026 20
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dinamo a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia FC Botoşani, din două lovituri de pedeapsă transformate de Armstrong (81') și Cîrjan (90+2'), în etapa a 12-a din Superligă.

Caseta meciului

  • Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia (Benavides 90+4'), Pascual (Fetai 82'), Stoinov, Opruţ - Armstrong (D. Pinto 82'), Alberto Soro, Mărginean, Cîrjan – Zandbergen (Hintsa 71), Karamoko (Tarbă 90+4). Antrenor: Nuno Campos
  • FC Botoșani: Anestis – Bayeye, Miron, D. Diaw, Ilaş – Ongenda, Papa (Charles Petro 74'), De Vega (Gama 85') – Idowu (Mitrov 85'), Dumiter (Kovtalyuk 85'), Mailat (Bodişteanu 60'). Antrenor: Marius Croitoru
  • Cartonaşe galbene: Pascual 28', Stoinov 64', Cîrjan 83' / D. Diaw 14', Dumiter 77', Mitrov 86'
  • Cartonaş roşu: Djibril Diaw 90+1'
  • Arbitri: Rareş Vidican - Marius Badea, Laszlo Bucsi
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Sebastian Gheorghe
  • Au marcat: Armstrong (81') și Cîrjan (90+2')

Dinamo este prima în clasament, cu 29 de puncte, în timp ce Botoşani e a 10-a, având 14 puncte.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Fanii lui Dinamo l-au insultat pe Marius Croitoru folosind un singur cuvânt! Reacția antrenorului
Fanii lui Dinamo l-au insultat pe Marius Croitoru folosind un singur cuvânt! Reacția antrenorului
Dinamo - FC Botoșani 2-0, pe Sport.ro. „Câinii” continuă seria victoriilor fără gol primit
Dinamo - FC Botoșani 2-0, pe Sport.ro. „Câinii” continuă seria victoriilor fără gol primit
Daniel Armstrong a deblocat Dinamo - FC Botoșani cu o execuție tehnică! Oaspeții au protestat
Daniel Armstrong a deblocat Dinamo - FC Botoșani cu o execuție tehnică! Oaspeții au protestat
Fotbalistul luat la ochi de Florin Prunea după prima repriză din Dinamo - FC Botoșani: „Slăbuț”
Fotbalistul luat la ochi de Florin Prunea după prima repriză din Dinamo - FC Botoșani: „Slăbuț”
OUT! Dinamo pierde un titular pentru următorul meci din Superliga
OUT! Dinamo pierde un titular pentru următorul meci din Superliga
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Andrei Mărginean, după ce Dinamo a câștigat din nou în Superliga
Reacția lui Andrei Mărginean, după ce Dinamo a câștigat din nou în Superliga
Nuno Campos, încântat după victoria cu Botoșani: „Am creat o identitate acestei echipe!” Mesaj pentru fani
Nuno Campos, încântat după victoria cu Botoșani: „Am creat o identitate acestei echipe!” Mesaj pentru fani
Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”
Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”
Cum a fost deturnat în ultimul moment unul dintre titularii de la FCSB: „Am vrut să-l aduc, însă i-au oferit mai mult”
Cum a fost deturnat în ultimul moment unul dintre titularii de la FCSB: „Am vrut să-l aduc, însă i-au oferit mai mult”
Fanii lui Dinamo l-au insultat pe Marius Croitoru folosind un singur cuvânt! Reacția antrenorului
Fanii lui Dinamo l-au insultat pe Marius Croitoru folosind un singur cuvânt! Reacția antrenorului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: "E ciudat să fie Muhar sau Drăguș"

Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: "E ciudat să fie Muhar sau Drăguș"

Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!

Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!

FCSB și-a găsit atacant: ”Are calități, promite mult”

FCSB și-a găsit atacant: ”Are calități, promite mult”

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită



Recomandarile redactiei
Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”
Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”
Vești proaste pentru Hagi: internaționalul român a ieșit accidentat în meciul serii, în Turcia
Vești proaste pentru Hagi: internaționalul român a ieșit accidentat în meciul serii, în Turcia
Reacția lui Andrei Mărginean, după ce Dinamo a câștigat din nou în Superliga
Reacția lui Andrei Mărginean, după ce Dinamo a câștigat din nou în Superliga
Nuno Campos, încântat după victoria cu Botoșani: „Am creat o identitate acestei echipe!” Mesaj pentru fani
Nuno Campos, încântat după victoria cu Botoșani: „Am creat o identitate acestei echipe!” Mesaj pentru fani
Cum a fost deturnat în ultimul moment unul dintre titularii de la FCSB: „Am vrut să-l aduc, însă i-au oferit mai mult”
Cum a fost deturnat în ultimul moment unul dintre titularii de la FCSB: „Am vrut să-l aduc, însă i-au oferit mai mult”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Tricoul de „hattrick” al lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Tricoul de „hattrick” al lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Topul golgheterilor și topul celor mai buni pasatori decisivi din Superligă!
Topul golgheterilor și topul celor mai buni pasatori decisivi din Superligă!
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!