Danny Armstrong a spus ce este important pentru Dinamo după victoria cu Botoșani: „Excelent pentru mine”

Armstrong a deschis scorul din penalty în minutul 81 al meciului Dinamo - FC Botoșani 2-0.

Mesajul lui Danny Armstrong după Dinamo - FC Botoșani

La finalul confruntării, aripa dreapta a susținut că pentru „câini” cel mai important este să își păstreze avansul în fruntea clasamentului.

„Mă simt bine. A fost un meci greu. Am avut multe ocazii, era doar o problemă de timp până să marcăm. Cred că meritam să înscriem. Eu am marcat primul, sunt fericit pentru Cătălin Cîrjan că a marcat al doilea gol. E bine, suntem fericiți, a ieșit ceea ce trebuia.

Sentimentul este fantastic. Vrem să fim cât se poate de sus și să câștigăm vineri, ca să punem presiune pe celelalte echipe. Suntem într-o perioadă bună, echipa reușește să joace bine. Mai sunt meciuri de disputat, dar este important să ne păstrăm avansul pe măsură ce înaintăm în campionat.

Înseamnă că fac ceva bine dacă am atât de multe contribuții. Ne-a fost greu să-i desfacem, am avut multe ocazii. Este fantastic pentru mine să marchez. Mă motivează suporterii, colegii, stafful și faptul că pot contribui la câștigarea meciurilor. Este excelent pentru mine. Faptul că ofer pase de gol este foarte important”, a declarat Danny Armstrong, la flash-interviu.