Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Botoșani pe teren propriu, într-un meci din runda a 12-a din Superliga.

„Câinii” au înscris ambele goluri din penalty, primul a fost marcat de Danny Armstrong (81'), iar al doilea de Cătălin Cîrjan (90+2').

Raul Opruț a spus ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo

În contextul în care din vestiarul lui Dinamo s-au auzit urale după victoria cu FC Botoșani, Raul Oprțu a fost întrebat după meci ce s-a întâmplat acolo.

Jucătorul lui Dinamo a preferat să păstreze discreția și a spus că nu a fost nimic special.

„Chiar dacă am dat gol mai târziu, meritam să câștigăm, ne-am creat ocazii, sentimentul meu din teren a fost că ei au fost prea puțin periculoși pe niște tranziții. În rest, poate au pasat mai mult în propria lor treime, dar nu ne-au pus probleme, am făcut ce am vorbit înainte de meci, ne bucurăm că am câștigat și că am făcut-o fără gol primit.

Suntem o echipă care începe să devină tot mai matură, să înțelegem momentele jocului, ei au făcut câteva tranziții pe mingi pierdute. Noi am încercat să marcăm, să dăm gol și să câștigăm acest meci.

Asta am făcut tot campionatul, nu am presat sus omul, i-am lăsat să construiască, nu ne-au pus probleme, nu au avut progres, nu aveam cum să luăm gol în seara asta, știam, decât pe o greșeală foarte mare a noastră.

Nu am sărbătorit nimic, e la fel după fiecare meci. Nu e nicio primă specială, e vorba de primele pe care le avem la orice meci. Ne-am pregătit foarte bine, am avut încredere că o să câștigăm acest joc pe baza a ceea ce am pregătit.

Nu e important unde ne oprim cu victoriile, e important să fim constanți. În seara asta am învățat din ce s-a întâmplat în a doua repriză cu Sepsi, mă bucură că începem să fim o echipă mai matură, să înțelegem că un joc durează 90 de minute, nu numai o repriză”, a spus Raul Opruț, după meci, la Prima Sport.

Dinamo va fi în continuare lider în Superliga indiferent de rezultatele din această etapă. „Câinii” au 29 de puncte în 12 meciuri.

De cealaltă parte, FC Botoșani se află pe locul 10 și are 14 puncte și se află la trei puncte de ultimul loc care duce în play-off.