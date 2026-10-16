Fanii lui Dinamo l-au insultat pe Marius Croitoru folosind un singur cuvânt! Reacția antrenorului

Fanii lui Dinamo l-au insultat pe Marius Croitoru folosind un singur cuvânt! Reacția antrenorului Superliga
Alexandru Hațieganu
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Dinamo a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia FC Botoşani, din două lovituri de pedeapsă transformate de Armstrong (81') și Cîrjan (90+2'), în etapa a 12-a din Superligă.

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Din articol

La finalul partidei, antrenorul oaspeților, Marius Croitoru, a dezvăluit că a fost numit „spurcat” de fanii „câinilor roșii” din cauza trecutului său la FCSB. 

Reacția lui Marius Croitoru după Dinamo - FC Botoșani

Tehnicianul a ținut să precizeze că nu le poartă pică suporterilor dinamoviști, deoarece consideră comportamentul lor normal în contextul emoțiilor unui meci de fotbal. 

„Au fost goluri din penalty-uri, al doilea a fost clar. De primul nu știu ce să zic. A fost cam aceeași fază ca la Miron, aș vrea să mă abțin. Nu-i nimic clar nici la ei, nici la noi.

Am făcut o repriză foarte bună din punctul de vedere al marcajului. Am jucat om la om, nu ne-am retras. Am jucat împotriva echipei de pe primul loc. Băieții au făcut un meci foarte bun. Din păcate, plecăm fără niciun punct în seara aceasta. 

Croitoru: „Suporterii lui Dinamo nu au pus presiune. Presiunea este benefică!”

Eu n-am ce să le reproșez băieților. Și golul doi a venit dintr-o neatenție. Asta este! 

Suporterii lui Dinamo nu au pus presiune. Presiunea este benefică! M-am făcut spurcat. Sunt mândru că am ajuns să joc la FCSB, nu mă dezic. Sunt mândru de tot ce am făcut în viața mea. Sunt lucruri care se întâmplă la fotbal. Nu m-a deranjat, țin cu echipa lor. Chiar dacă mai întrec limita, sunt de înțeles.

Mă bucur că Dumiter are încredere. Obiectivul meu nu este să intru în play-off. Obiectivul meu este acela de a crea o echipă bună, competitivă, o clasare în primele zece, după care anul viitor să putem ataca play-off-ul. 

Avem timp, trebuie să muncim. Trebuie să capete încredere când joacă în deplasare cu o echipă puternică. Trebuie să învățăm din greșelile noastre și după sunt sigur că vom ajunge unde ne dorim, în play-off. Sunt sigur că Botoșani va ajunge unde îi este locul, în prima parte a clasamentului”, a declarat Marius Croitoru, la flash-interviu.  

Marius Croitoru

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Marius Croitoru / Foto - Gabriel Chirea
Marius Croitoru / Foto - Gabriel Chirea
Marius Croitoru / Foto - Gabriel Chirea
Marius Croitoru / Foto - Gabriel Chirea
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Marius Croitoru / Foto - Gabriel Chirea
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Caseta meciului

  • Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia (Benavides 90+4'), Pascual (Fetai 82'), Stoinov, Opruţ - Armstrong (D. Pinto 82'), Alberto Soro, Mărginean, Cîrjan – Zandbergen (Hintsa 71), Karamoko (Tarbă 90+4). Antrenor: Nuno Campos
  • FC Botoșani: Anestis – Bayeye, Miron, D. Diaw, Ilaş – Ongenda, Papa (Charles Petro 74'), De Vega (Gama 85') – Idowu (Mitrov 85'), Dumiter (Kovtalyuk 85'), Mailat (Bodişteanu 60'). Antrenor: Marius Croitoru
  • Cartonaşe galbene: Pascual 28', Stoinov 64', Cîrjan 83' / D. Diaw 14', Dumiter 77', Mitrov 86'
  • Cartonaş roşu: Djibril Diaw 90+1'
  • Arbitri: Rareş Vidican - Marius Badea, Laszlo Bucsi
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Sebastian Gheorghe

Dinamo este prima în clasament, cu 29 de puncte, în timp ce Botoşani e a 10-a, având 14 puncte.

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