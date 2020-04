Transferul ciudat la care viseaza Guadiola. Vrea un atacant olandez cotat la doar 4 milioane de euro

Manchester City se pregateste sa aduca un atacant de 17 ani de la Ajax.

In timp ce alte cluburi se intrec in oferte pentru Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe sau Neymar, Manchester City pare sa fi invatat ceva din faptul ca a exagerat cu banii bagati in transferuri, motiv pentru care a primit o suspendare de 2 ani din cupele europene. Campiona en-titre a Angliei, aflata pe locul secund inaintea pauzei provocate de coronavirus, castigatoare a Community Shield si EFL Cup, plus calificata in sferturile de finala ale FA Cup (este detinatoarea trofeului si va juca cu Newcastle) si in carti pnetru castigarea Champions League (calificata in optimele de finala, unde a invins pe Real Madrid, in deplasare, 2-1), echipa din Manchester nu pare sa pregateasca transferuri spectaculoase, ci cauta mai ales fotbalisti cu potential.

Principala tinta pentru urmatoarea perioada de mercato este Sontje Hansen (17 ani), jucator crescut de Ajax Amsterdam, care a debutat deja la echipa de seniori, avand o prezenta in Eredivisie si alta in Cupa Olandei. Pustiul joaca ca atacant, dar poate evolua si pe ambele flancuri ale atacului, fiind considerat solutia perfecta pentru a-i inlocui pe Gabriel Jesus si Segio Aguerro. El a impresionat pentru nationala U17 a Olandei, cu care a castigat Campionatul European in 2019 si a ajuns, in acelasi an, pana in semifinalele Campionatului Mondial din Brazilia, unde a fost golgheterul competitiei. „Cetatenii” in urmaresc de mult timp si cred ca il pot transfera pentru doar 7 milioane de euro, in conditiile in care ii expira contractul in 2021. Printre cluburile interesate de olandez se mai afla Juventus, RB Leipzig, Inter Milano si AC Milan.