FCSB se muta de pe Arena Nationala! "Am fost rugati de FRF! Ce sa facem, nu vrem...!" Unde se va juca urmatorul meci de campionat

FCSB a fost "exilata" de FRF la Voluntari.

FCSB nu va juca urmatoarele doua meciuri de campionat programate pe teren propriu pe Arena Nationala. Federatia a cerut clubului lui Becali sa lase stadionul din capitala pentru ca terenul sa se refaca pana la partida cu Serbia din Nations League, meci programat pe 14 octombrie.

"Am fost rugati de FRF sa nu jucam pe Arena Nationala meciurile de dinaintea partidei Romaniei cu Serbia, din octombrie. Primul meci, cu Dunarea Calarasi, o sa il jucam la Voluntari. Ce sa facem, nu vrem... Pana la meciul cu Chiajna va arata foarte bine gazonul. Acolo e casa noastra, e casa frumoasa, spatioasa, poate prea spatioasa pentru anumite meciuri. Nu din cauza ca am jucat la Voluntari am facut insa 2-2 cu Botosaniul, sa fim seriosi", a declarat Mihai Stoica la DigiSport.

Astfel, FCSB va reveni pe Arena Nationala la meciul cu FC Voluntari, programat in weekend-ul 26-29 octombrie. Echipa lui Dica a jucat deja un meci la Voluntari, tot din cauza gazonului, partida cu FC Botosani, scor 2-2.