"Gluma asta il costa 100 000 de euro in plus!" Becali vrea de fapt sa-l CUMPERE pe jucatorul pe care l-a facut PRAF?! Reactie oficiala

Seful de la Botosani, Valeriu Iftime, stie care e primul jucator pe care il va oferta Becali la iarna.



E chiar francezul Ongenda, cel pe care Becali l-a criticat dur dupa meciul direct. Iftime e pregatit de negocieri. Comentariile lui Becali costa 100 000 de euro in plus la pretul de transfer.

"Eu cu Gigi Becali ma aflu in relatii foarte bune, dar il asigur ca aceasta gluma o sa-l coste 100 000 de euro in plus. In mod sigur, in iarna o sa ma sune sa mi-l ceara pe Ongenda. Atunci, dupa ce-mi va face oferta, o sa-i amintesc de aceasta gluma a lui si o sa-i spun sa mai puna la pretul oferit inca 100 000 de euro.

Asta e viata. Glumele se mai si platesc uneori. Ii mai spun lui Gigi ca nu are fotbalist pe la echipa lui ca Ongenda. Sa il urmareasca pe acest fotbalist in urmatoarele etape, apoi imi stie numarul de telefon. Daca suna ocupat, sa mai incerce. Cand o sa prinda fir liber, atunci o sa-i cer 100 000 de euro in plus", a spus Iftime pentru Fanatik.