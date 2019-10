"Astia doi n-au voie sa lipseasca!" Becali a stabilit primii doi titulari pentru CUTREMURUL cu Dinamo! Ce i-a transmis lui Vintila

Gigi Becali e din ce in ce mai multumit de evolutia echipei sale. FCSB a obtinut 10 puncte in ultimele 4 jocuri cu Vintila antrenor.

Chiar daca rezultatele sunt bune, Becali continua sa se implice la echipa. Conform Fanatik, Vintila are deja directive in privinta 11-lui de start pe care trebuie sa-l foloseasca sambata, la derby-ul cu Dinamo. Doi dintre jucatorii adusi in aceasta vara, Pantiru si Oaida, l-au convins deja pe Becali. Patronul i-a transmis lui Vintila ca nici nu se gandeste la o formula de start in care sa nu fie cei doi.

FCSB a primit doar un gol in ultimele 5 meciuri oficiale (4 in campionat si unul in Cupa Romaniei).

Bogdan Vintila are o absenta sigura la meciul cu Dinamo, Mihai Pintilii, care s-a accidentat in derby-ul cu CFR Cluj si va lipsi cel putin o luna si jumatate de pe gazon.