"Ma frapeaza cand vad ca ne plangem!" Reactie TRANSANTA a lui Lupescu dupa meciul cu Germania: "Nu poti crede ca exista o diferenta atat de mare!"

Romania a pierdut cu Germania, 0-1 si e pe locul 4 in clasament.

Serge Gnabry a fost marcatorul unicului gol de pe Arena Nationala, insa scorul putea fi mult mai mare daca nu ar fi fost super-interventiile lui Florin Nita in fata starurilor de la nationala Germaniei.

Ionut Lupescu, directorul tehnic al Federatiei Arabe de Fotbal a vorbit dupa infrangerea cu Germania, analizand cu stupoare diferentele uriase care au putut fi vazute pe terenul de joc.

"Sigur, sunt importante punctele, dar pe mine ma frapeaza si nu stiu ce sentiment sa spun ca ma cuprinde, cand vad ca ne plangem ca forurile internationale creaza alte competitii, vezi gen Conference League pentru echipele de mana a doua sau a treia.

Ne plangem ca noi nu avem acces la fotbalul mare, dar cand vezi diferenta de joc, de valoare si de gandire de ieri, stau si ma gandesc cat de departe s-au dus unii si cat de mult am ramas noi pe loc.

Asta este discutia care trebuie facuta, sigur ca avem meciul cu Armenia, trebuie sa castigam. Dar e jocul pana la urma, nu iti vine sa crezi ca exista o diferenta atat de mare.

Si la echipa nationala, imi amintesc ca am avut un meci in Franta, am facut 0-0, nici nu mai stiu daca am trecut centrul terenului. Atunci m-am simtit umilit asa, nu am putut sa facem fata, erau mult mai puternici decat noi. Dar nu imi aduc aminte in rest sa vezi o diferenta atat de mare de joc.

Nu stiu daca putem spune ca in meciul de ieri s-a jucat ofensiv. Germania a demonstrat ce inseamna joc ofensiv, sa domini, sa fii activ", a spus Ionut Lupescu pentru Digi Sport.