Leo Grozavu, incisiv după înfrângerea cu Sepsi OSK: "Principalii vinovați"

Ce a declarat Leo Grozavu după înfrângerea cu Sepsi OSK

În urma rezultatului de la Sfântu Gheorghe lupta la subsolul clasamentului este una extrem de strânsă, partidele din ultima etapă a play-out-ului urmând să fie decisive.

"Explicaţiile e greu să le găsesc acum. Am pierdut jocul la determinare nu la altceva. Nu am arătat ca o echipă care vrea să se salveze. Trebuia să facem altceva. Nu a funcţionat nimic din ce am încercat să facem. Sunt puţin dezamăgit, dar mai e o etapă. Am arătat debusolaţi. Nu ne-a surprins cu altceva Sepsi în afară de agresivitate. Jucătorii noştri nu au fost pregătiţi mental. Am pierdut multe puncte aiurea, pe greşelile noastre.

Am pierdut multe puncte în acest play-out. Cu Arad, apoi cu Oţelul, apoi cu Slobozia. Noi suntem principalii vinovaţi. Mai e o partidă. Trebuie cineva să retrogradeze şi cineva să se salveze. Ne rămâne să demonstrăm pe teren că merităm să rămânem în prima ligă cu baraj sau fără baraj", a declarat Leo Grozavu, la Digi Sport.