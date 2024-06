Neil Lennon nu le promite titlul rapidiștilor: "Vreau o echipă puternică și rapidă, solidă psihic. Procesul cere timp"

Antrenorul nord-irlandez, care a fost un important jucător și antrenor pentru Celtic Glasgow, a intrat în pâine la Rapid. Neil Lennon a vorbit despre filosofia sa fotbalistică și despre ce urmează să se întâmple în perioada următoare la noua sa echipă.

"Cred că trebuie să schimbăm un pic mentalitatea, ceea ce poate să ne ia un pic de timp"

"Sunt pregătit pentru noul sezon. Sigur, avem o perioadă lungă de pregătire, dar e plăcut să văd reunirea echipei. Pauza a fost scurtă, așa că trebuie să îi luăm ușor pe jucători, că să ajungem treptat la condiția fizică pe care o vrem pentru startul campionatului. Dar eu și staff-ul meu suntem foarte entuziasmați în privința provocărilor care stau în fața noastră. Sunt foarte mândru că am devenit antrenorul acestei echipe.

Astăzi i-am cunoscut pe jucători, pe mulți i-am văzut pentru prima dată. Cu câțiva dintre ei am făcut cunoștință în această dimineață și am stat puțin de vorbă. Am văzut deja mai multe meciuri din sezonul trecut. Cred că trebuie să schimbăm un pic mentalitatea, ceea ce poate să ne ia un pic de timp. O să încercăm să schimbăm un pic și defensiva, nu neapărat din punct de vedere structural, pentru că nu a fost la cel mai înalt nivel posibil în stagiunea precedentă.

"Am văzut cât de mult iubesc fanii acest club"

Mă întrebați dacă jucătorii care nu mai sunt tineri pot să-și schimbe mentalitatea. Trebuie, pentru că altfel o să terminăn tot pe locul al șaselea. Trebuie să avem evoluții mai consistente. Ca să fii campion trebuie să ai consistență. Trebuie să te bucuri de o victorie, dar să începi să muncești imediat pentru victoria viitoare. E o muncă pe care trebuie să o faci săptămână de săptămână.

Am avut multe provocări în carieră, nu sunt speriat. Am lucrat cu succes la un club uriaș din Scoția. Sigur că nu va fi ușor, dar privesc cu optimism această nouă provocare. Trebuie să ne punem amprenta proprie pe evoluțiile echipei, poate că adaptarea jucătorilor va dura o perioadă. Dar e fotbal, ei vor înțelege ce vrem, în cele din urmă.

Sunt foarte mulțumit că am reușit să mă întâlnesc și cu fani ai Rapidului. Am urmărit meciurile și am văzut cât de pasionați sunt de fotbal și cât de mult iubesc clubul. Și la Celtic am avut parte de un club cu fani pasionali, sunt obișnuit cu o asemenea galerie. Deja am întâlnit fani în oraș, nu a fost dificil să fiu recunsocut cu părul meu roșu (râde). Mi-au urat un bun venit călduros.

"Filosofia mea e că nu poți fi puternic psihic, dacă nu ești puternic fizic"

Vor veni mai mulți jucători noi, căutam și lucrăm chiar acum la acest capitol. Se lucrează intens în spatele cortinei pentru a încheia negocierile. Nu cred că vor veni jucători de la Celtic sau care au jucat acolo. Vreau ca jucătorii actuali și cei care vin să evolueze cu intensitate și să fie muncitori.

Vrea o echipă puternică și rapidă. Sunt adept al unui joc mai fizic, al presingului, al construcție din spate. În atac, jucătorii trebuie să fie într-o formă fizică foarte bună și să fie foarte disciplinați tactic. De aceea perioada de pregătire este foarte importantă pentru mine. Poate pentru unii va fi diferit, dar am lucrat la cluburi importante și știu ce îți trebuie ca să reușești. Pot fi perioade mai bune și mai rele, e normal, dar vreau ca jucătorii să fie puternici din punct de vedere mental. Să nu fie speriați de provocări.

Pregătirea fizică o vom parcurge fără probleme, cred eu, dar partea psihică a jocului e mai dificil de reglat. Filosofia mea e că nu poți fi puternic psihic, dacă nu ești puternic fizic. Perioada de pregătire e mereu dificilă, vom lucra mult în spatele porților închise. Îi vreau pregătiți din toate punctele de vedere până la startul sezonului.

"Nu pot promite că vom lua campionatul. Dar pot promite că vom fi un contender de top la titlu"

Sunt cluburi bune în campionat - CFR Cluj, FCSB, Craiova, Farul. Sunt multe echipe bune. Nu pot promite că vom lua campionatul. Dar pot promite că vom fi un contender de top la titlu, că ne vom bate pentru primele locuri până la finalul sezonului. Ar fi o promisiune lipsită de respect pentru rivali, dacă aș spune că noi suntem campioni deja. Ca să fac o comparație, cred că echipele de top din România s-ar lupta cu Celtic, echipe de aici ar fi pe locul al doilea sau al treilea în Scoția.

Rrahmani este jucătorul nostru, în acest moment. Nu știu de niciun transfer. E un jucător important, în viziunea mea. A avut un sezon foarte bun în tricoul Rapidului. Vom vedea, nu am un glob de cristal ca să văd viitorul. Clubul va decide, dar eu sper că mă bazez pe el", a precizat Neil Lennon.

Foto - Gabriel Chirea