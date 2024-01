Rapid București a învins-o pe FCU Craiova cu 4-3 în Giulești. Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #22 din primul eșalon al României. La capătul celor 90 de minute, giuleștenii au beneficiat de toate cele trei puncte.

Răzvan Onea, mesaj pentru Horațiu Moldovan după ce portarul a bătut palma cu Atletico Madrid

Răzvan Onea a vorbit după meci despre evoluția rapidiștilor cu FCU Craiova, care au revenit de la 1-3 și au reușit să câștige partida din Giulești. De asemenea, fotbalistul a fost întrebat și despre plecarea lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid, despre care a spus că se bucură enorm pentru reușita goalkeeper-ului.

”Cu ajutorul suporterilor. Momentul cheie a fost penalty-ul. Aveam mare nevoie de această victorie. Mă bucur că am început bine. Sper să continuăm pe aceeași linie. Au fost 10 minute proaste în a doua repriză. Ne-a fost greu. Dar, mă bucur că am dat dovadă de caractere puternice și am întors rezultatul.

Sperăm să o ținem pe aceeași linie, să câștigăm cu Dinamo.

(n.r. despre transferul lui Moldovan) Ne bucurăm foarte mult pentru el. E o echipă imensă. E în top 3 în Spania. Sper să fie sănătos și să îl vedem la EURO. La cum îl cunosc eu pe Moldo va lupta pentru locul de titular. Dacă Simeone va decide să-l bage, atunci Horațiu își va face treaba”, a spus Răzvan Onea după meci.

Rapid București - FCU Craiova 4-3

Dragoș Albu a deschis scorul în minutul 25, iar Ermal Krasniqi a restabilit egalitatea în minutul 43. Show-ul a început însă în repriza secundă, când s-au marcat cinci goluri.

Mai întâi, Willian Baeten a dus scorul la 2-1 în minutul 51, iar Alexandru Blidar a majorat diferența în minutul 56.

Formația dirijată de Cristiano Bergodi a turat însă motoarele, iar Albion Rrahmani a marcat în minutul 76 din penalty, Răzvan Onea a restabilit egalitatea în minutul 82, iar Borisav Burmaz a adus victoria pentru giuleșteni în minutul 90+4.