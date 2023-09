”Ce e cu întrebarea asta?”. Ce l-a deranjat pe Elias Charalambous, imediat după Sepsi - FCSB 2-5

Adrian Șut și Darius Olaru au adus-o pe FCSB în avantaj cu două execuții superbe reușite în prima repriză. În partea secundă, Safranko a redus din difereță, dar bucuria gazdelor nu a durat mult.

Florinel Coman și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, dar imediat a venit a doua reușită a gazdelor, semnată de Alimi. Octavian Popescu, după o acțiune superbă, și Djokovic, din penalty, au închis scorul la 5-2.

Elias Charalambous: ”Ce e cu întrebarea asta?”

După meci, Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, s-a arătat încântat de evoluția elevilor săi și a fost deranjat de una dintre întrebările primite. Tehnicianul cipriot a fost întrebat cine este, de fapt, antrenorul principal al vicecampioanei.

„(n.r. Cine e antrenorul principal?) Ce e cu întrebarea asta? Veniți la antrenament să vedeți cine e antrenorul și cine e staff-ul. Suntem împreună. Încă din prima zi de când sunt aici nu am înțeles asta cu zvonurile. Dacă nu există alte probleme mai importante și asta e o problemă, o să discutăm și despre asta”, a spus Charalambous, după meci.

FCSB a ajuns la 25 de puncte și are șase puncte în plus față de urmăritoarea CFR Cluj, care are două meciuri în minus. Pe locul trei este Universitatea Craiova, cu 18 puncte.

Sepsi rămâne cu 12 puncte și a ajuns pe locul șapte. Înainte de acest meci, echipa lui Liviu Ciobotariu se putea lăuda cu cea mai bună defensivă din campionat, cu doar patru goluri primite în șapte partide.

Sepsi rămâne cu 12 puncte și a ajuns pe locul șapte. Înainte de acest meci, echipa lui Liviu Ciobotariu se putea lăuda cu cea mai bună defensivă din campionat, cu doar patru goluri primite în șapte partide.