Drama prin care a trecut la vârsta de 16 ani Enriko Papa, căpitanul-kamikaze de la FC Botoșani

Enriko Papa, căpitanul și liderul echipei moldave, împlinește 28 de ani, iar clubul i-a oferit un cadou inedit.

Pe canalul de Facebook al clubului, mijlocașul albanez a oferit un interviu inedit, în limba română.

Drama prin care a trecut la vârsta de 16 ani Enriko Papa

”Enriko Papa s-a născut în Albania, la doi ani am plecat în Grecia, am avut probleme cu războiul, iar la 19 ani m-am întors în Albania. Când eram mic, la 5 ani, am mers la academia lui Olympiacos.

La început jucam numărul 9. Îmi plăcea de Ronaldo Fenomenâo, era idolul meu, de asta am început fotbalul, îmi plăcea mult. Echipa mea preferată era unde juca Ronaldo, adică la naționala Brazilia, cum e și acum, iar echipă de club era Real Madrid.

Înainte să devin fotbalist, am avut o problemă, la 16 ani mi-a murit mama și a trebuit să rămân singur în Grecia, tatăl meu a avut o problemă cu actele și a trebuit să plece în Albania. Am început să lucrez, dar acum e totul bine", a mărturisit căpitanul echipei lui Marius Croitoru.

Papa impresionează prin tenacitatea sa și prin felul în care acoperă excelent terenul. Cu disponibilitate la efort și cu un simț excelent de anticipație, albanezul a reușit să devină unul dintre cei mai constanți jucători din Liga 1.

Enriko Papa, despre "FIFA" și VAR

"Hobbyuri? Să joc FIFA, să ies la o plimbare cu familia mea și să petrec timpul liber cu ei. Din postura de căpitan, am obligația de a-mi motiva băieții, să fie cât mai puternici și să le dau încredere. Până acum am făcut treaba bine.

E clar, vrem VAR pentru că suntem defavorizați prea mult, noi și alte echipe, nu e frumos, să vină o greșeală de arbitraj”, a spus Enriko Papa, în interviul oferit pentru FCBotoșani TV

Adus la FC Botoșani în 2018, Enriko Papa a strând 120 de meciuri pentru moldoveni, marcând de 10 ori și oferind 11 pase de gol.