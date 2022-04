Dorian Curcanu a reacționat oficial după derapajul rasist la adresa rapidiștilor

Dorian Curcanu, consilier local USR în Arad, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cel puțin nepotrivit de Ziua Internațională a Romilor, celebrată astăzi, 8 aprilie.

”Azi e ziua internațională a romilor! La mulți ani tuturor romilor! P.S. mai puțin ălora care țin cu Rapid și vin mâine la Arad.”, a scris Dorian Curcanu.

Dorian Curcanu și-a prezentat scuzele față de Rapid

Acum, consilierul USR a revenit cu scuze la adresa clubului și a fanilor rapidiști și a trimis chiar și un mail oficial pe adresa clubului din Giulești pentru a-și prezenta scuzele pentru postarea sa.

„Vreau să-mi cer scuze tuturor fanilor echipei Rapid. Mâine sper să fie un meci frumos, cu spectacol în tribune și atmosferă incendiară.

Cât se poate de autentic, mă bucur că Rapidul este în Liga 1. Prima ligă are nevoie de cât mai multe echipe de tradiție și meciuri tari.

Aradul e un oraș în care de-a lungul timpul au conviețuit oameni de toate minoritățile. Am prieteni maghiari și romi. Cât am locuit 7 ani în străinătate am interacționat cu oameni de peste tot în egală măsură. Sănătate tuturor și numai de bine!”, a scris Dorian Curcanu, pe pagina de Facebook.

Meciul UTA - Rapid, din play-out-ul Ligii 1, se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul ”Francisc von Neuman”.