Dinamo transferă un atacant din Franța! Cine este vârful care vine sub comanda lui Stoican

Flavius Stoican ar putea prim un nou jucător la antrenamente. Dinamo negociază transferul lui Desire Segbe Azankpo, după cum susține GSP. Vârful de 28 de ani se află în negocieri avansate cu Iuliu Mureșan și ar putea veni cât de curând la echipă.

Dinamo suferă în atac, acolo unde singurele soluții sunt Mirko Ivanovski și Marko Nunic. De asemenea, „câinii” au marcat doar 16 goluri în 22 etape. Doar FCU Craiova are mai puține reușite în Liga 1, cu 15 goluri.

Desire Segbe Azankpo vine de la Dunkerque, locul 19 din 20 din a doua ligă franceză, und a marcat un gol în 16 meciuri pentru clubul din hexagon.

Atacantul a mai evoluat pentru mai multe echipe din Franța, Villefranche (23 de meciuri / 6 goluri), SAS Epinal (3/1), AS Pagny, Le Puy Foot, dar și pentru trei cluburi din afara țării, fiind vorba de FK Senica (29/6 - Slovacia), Jeunesse Esch (13/6 - Olanda) și Oldham Athletic (32/6 - Anglia).

Cotat la 450.000 de euro, de Transfernarkt, Azankpo are 14 selecții pentru naționala Beninului. Iar în toată cariera, a marcat de 21 de ori în 117 meciuri jucate.

Transferurile făcute de Dinamo

ANTRENOR: Flavius Stoican (nou)

VENIRI: Tomozei (UTA Arad), R. Patriche (Clinceni), I. Jovanovic (Suduva), Pierret (Boulogne), Chesneau (Chiajna), Buleică (Viitorul Tg. Jiu), Figueiredo, Jonathan Rodriguez, Dusan Celar (CFR Cluj)

PLECĂRI: R. Moldoveanu (Farul), Gluhakovic (liber), Vestenicky (liber), Nunic (liber), Neicuțescu (liber), Pinto (liber), Itu (CFR Cluj), Sorescu (Raków Czestochowa), Espinosa (liber), R. Popa (liber), Țîră (liber)

Florin Prunea, nemulțumit de decizia luată când era Președintele lui Dinamo

Florin Prunea recunoaște că, în perioada în care era președintele lui Dinamo, a făcut și o greșeală. A refuzat să îl lase pe Neicuțescu să plece de la echipă, în speranța că va fi transferat pe bani mulți în viitor.

„Am greșit cu Neicuțescu, mai bine îl lăsam să plece. Mai și greșești, am puterea să recunosc. Negoiță a avut dreptate atunci când mi-a zis să-l dăm. Era o ofertă de 200.000 de euro, ce a mai făcut Neicuțescu de atunci? Era un jucător tânăr, credeam că Dinamo poate lua mai mult pe el.

A fost o greșeală din partea mea. Timpul nu mi-a dat dreptate, evoluția lui a fost în jos de atunci. Am avut încredere în el, am văzut că a ajuns la Buzău, la Liga 2. Eu am crezut în el, dar tot timpul avea trei-patru kilograme în plus, nu avea grijă de el.

Accidentările lui n-au fost întâmplătoare. Când ai patru-cinci kilograme în plus, ai o piatră pe care o porți cu tine. E normal să te lase genunchii când ai o asemenea greutate, totul ține de tine”, a spus Prunea.