Petrila, descris drept un jucător indispensabil de către Marius Șumudică, spune că își dorește mai întâi un trofeu cu Rapid - titlul sau Cupa României - iar ulterior un transfer în străinătate. După meciul cu FC Hermannstadt, extrema dreaptă din Giulești a comentat și prețul pe care conducerea i l-ar fi stabilit, 5 milioane de euro.

Claudiu Petrila, după Rapid - Hermannstadt 1-0: "Vreau titlul și după, dacă va fi, să plec"

Claudiu Petrila, care va împlini 24 de ani pe 7 noiembrie, a fost cumpărat vara trecută de la CFR Cluj pentru 750.000 de euro.

"Trei puncte importante. E important că nu am primit gol și am câștigat al doilea meci consecutiv în Giulești. Suntem pe drumul cel bun și ne gândim doar la play-off. Mister era nervos doar pentru că voia să marcăm al doilea gol. Și noi ne-am dorit asta, și fanii, am încercat, dar nu ne-a ieșit. Important e că nu primim gol.



Momentan este și puțină oboseală. Am avut un drum greu de la Botoșani, am pierdut o noapte, dar trebuie să ne revenim cât de repede pentru că sâmbătă avem un nou meci greu.



20 de puncte sunt puține. Credeam că vom fi mai sus, dar am început foarte rău. Am revenit și acum suntem aproape de play-off. Nu contează pe cine dăm jos atât timp cât noi vom fi pe loc de play-off.



Mă încântă faptul ăsta, că antrenorul a spus că sunt indispensabil, dar asta trebuie să mă motiveze și mai tare pe viitor pentru că nu pot lăsa garda jos.



Nu pot să vă zic dacă există șanse să plec la iarnă. Sunt la Rapid, încă nu am nicio ofertă, din ce știu eu. Nu mă gândesc la plecare. Când va fi, va fi. Prețul de 5 milioane? Nu știu dacă e corect, poate e un pic cam mult, dar ei știu mai bine ce au de făcut.



Da, cred că sunt pregătit să fac pasul (n.r - în străinătate), dar momentan nu mă gândesc la asta. Vreau să îmi fac treaba cât mai bine aici. Am zis de la începutul anului că vreau titlul și după, dacă va fi, să plec. Prima dată vreau un trofeu cu Rapid. Se pune și Cupa României, de ce nu?", a spus Claudiu Petrila, după Rapid - FC Hermannstadt 1-0.

Rapid a ajuns la 20 de puncte la finalul turului și a urcat pe locul 7 la finalul turului din sezonul regulat.

Șumudică: "Petrila e indispensabil la Rapid"



În acest sezon, Petrila a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive. Înaintea meciului cu Hermannstadt, Marius Șumudică a spus că

"Eu, din ce știu, nu există nicio ofertă concretă pentru niciun jucător. Dacă o exista o ofertă la club, nu știu, la urechile noastre n-a ajuns nimic. Petrila este un jucător indispensabil la Rapid, în opinia mea. Este un jucător care ne ajută foarte mult și nu cred că face obiectul unui transfer în momentul de față.

Mai departe, dacă detaliile financiare vor fi unele de nerefuzat, eu sunt antrenor. Eu voi antrena ceea ce mi se pune la dispoziție. Mai departe, dacă este benefic, nu pot eu să mă duc să-i spun patronului să nu-l dea pe Petrila. Și vânzarea de jucători este benefică, dar noi nu suntem strâmtorați din punct de vedere financiar", a declarat Marius Șumudică.

Clasamentul din Superliga la finalul turului