Duelul dintre Universitatea Craivoa și Farul Costanța, 4-3, a produs un spectacol total. Cel care a ieșit în evidență a fost Jovan Markovic (21 ani). Atacantul a marcat două goluri extraordinare și a întrerupt seria de 3 victorii consecutive pentru echipa pregătită de Gică Hagi (57 ani).

Cristescu: „N-avem cum să-i tăiem o mână sau un picior să slăbească!”

Vârful lui Mirel Rădoi (41 ani) l-a impresionat și pe Silvian Cristescu (51 ani). Fostul jucător al oltenilor susține că România nu a beneficiat de un jucător în zona ofensivă care să aibă calitățile lui Jovan Markovic.

„A avut și niște probleme. A avut soția însărcinată, el fiind tânăr. Markovic este un atacant pe care România nu l-a avut în ultimii 10 ani. Are calități foarte bune, da bine cu capul, are forță.



N-avem cum sa-i tăiem o mână sau un picior să slăbească. Markovic nu este gras, doar trebuie să mai lucreze. El va face un sezon fantastic, dacă îi dai încredere va da totul”, a precizat Silvian Cristescu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Florin Gardoș îl vedea pe Markovic în Premier League

Basarab Panduru susține că Markovic nu are kilograme în plus: „O avea șuba pe sub tricou!”

„Ce e globulos? Adică e ca globul, de pe masă, de pe birou. Să vă spun ceva. El dezbărcat, pe cântar, nu pare gras. Eu vă spun exact ce spune...

Nu are cinci kilograme pe cântar în plus. Când eram acolo, l-am văzut o dată pe cântar, dezbrăcat, în şort. Nu arată a gras. O avea aia, iarna, şuba pe sub tricou.

Trebuie să mă crezi că eu l-am văzut! Nu vorbesc să mă aflu în treabă, l-am văzut pe cântar, nu arată gras. Uitându-mă la televizor, nu pot să spun lucrul.

Rădoi spune că nu are kilograme. O avea, dar nu are şuncă, nu are burtă, nu are şunci, că pare aici, asta e altă poveste. Nu are cinci kilograme în plus.

Televizorul te face mai mare... ce spune Rădoi spun şi eu”, a spus Basarab Panduru pentru Orange Sport.