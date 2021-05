"De ce-l bagi pe Petre?!" Incredibil! Atacantul de la care se asteptau milioane, contestat dur si la UTA! Imagini unice in Romania: Balint a stat sa le explice tactica suporterilor

Dupa 1-2 cu Poli Iasi, fanii de la UTA s-au luat de Laszlo Balint.

Unul dintre reprosurile facute l-au vizat pe Adi Petre. Atacantul adus sa fie vedeta la Arad nu mai e dorit in teren nici de suporterii echipei din Arad. Balint a fost acuzat ca-l foloseste prea mult. Le-a spus fanilor ca n-are ce sa faca: Petre e inca fotbalist care se incadreaza in regula U21 si trebuie sa-l bage.

Balint le-a dat explicatii suporterilor atat in privinta tacticii pe care a ales-o, cat si a deciziilor in ceea ce priveste echipa de start. Revoltati, sustinatorii lui UTA au fost deranjati si de zvonurile ca antrenorul ar fi pierdut vestiarul in fata lui Antal, Hora si Albu.