L-a prins de urechi si l-a strans cu toata puterea! I-a venit sa-l ia la capace chiar pe teren. Imaginile momentului vin din Liga 1! Ce i-a facut Balint jucatorului sau

Simon Rrumbullaku a simtit pe propria piele ce inseamna sa-l superi pe Laszlo Balint. :)

Aparatorul a gresit la golul marcat de Merloi in minutul 81 pentru Astra, iar Balint l-a facut sa simta asta. Fotbalistul albanez a fost chemat la marginea terenului si 'educat' in fata camerelor. :) Balint si-a prins jucatorul de urechi si i-a explicat ceva pe un ton autoritar, dar fundasul nu s-a suparat.



Totul s-a terminat cu bine pentru UTA, care a marcat golul victoriei cu Astra prin Erico, dupa un corner, in minutul 89.