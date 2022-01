Dan Petrescu primește atacantul mult dorit! Fotbalistul a confirmat transferul la CFR Cluj

După ce l-a adus gratis pe Sergiu Buș (29 de ani), liber de contract după despărțirea de Seongnam FC, CFR Cluj a rezolvat și transferul lui Marko Dugandzic (27 de ani), atacant pentru care campioana României va plăti o sumă importantă.

Marko Dugandzic semnează cu CFR Cluj!

Patronul Neluțu Varga a anunțat în urmă cu câteva zile că încearcă să-l transfere pe Marko Dugandzic de la formația rusă Sochi, iar cele două cluburi au ajuns la un acord, CFR Cluj urmând să plătească 500.000 de euro în schimbul croatului care a mai jucat în Liga 1 la FC Botoșani.

Dugandzic a confirmat transferul la CFR Cluj printr-un video postat pe rețelele sociale, în care ascultă în mașină imnul campioanei României.

În urmă cu cinci zile, Dan Petrescu se arăta nerăbdător în privința achiziționării lui Dugandzic, declarând că îl așteaptă cât mai rapid pe croat în cantonamentul lui CFR Cluj: "Din ce am înţeles, cluburile s-au înţeles. Nu s-a semnat contractul, dar e totul OK cu jucătorul, au mai rămas mici detalii. Sper să-l am cât mai repede în cantonamentul din Spania".

Marko Dugandzic a traversat o formă foarte bună la FC Botoșani în 2020, când a reușit să marcheze 11 goluri în 20 de partide, iar formația moldoveană l-a vândut la Sochi, pentru 500.000 de euro. În Rusia, croatul a înscris de cinci ori în 24 de partide, iar acum va lupta cu Billel Omrani, Gabriel Debeljuh și Sergiu Buș pentru un loc de titular.