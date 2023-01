„Nu a făcut nimic în prima repriză!” Nu toți au fost impresionați de noul preferat al lui Dan Petrescu 

Campioana en-titre a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii, la două puncte distanță de Farul, în urma victoriei de la Ovidiu. Deși prima repriză s-a încheiat fără gol, ardelenii s-au „dezlănțuit” în a doua parte, înscriind de trei ori.

Scorul a fost deschis de Ermal Krasniqi, fotbalistul transferat de CFR Cluj în această iarnă de la Ballkani, aflat chiar la debutul său în tricoul „feroviarilor”. Manea a mărit avantajul din penalty, iar Petrila a închis tabela în minutul 77, din pasa aceluiași Krasniqi.

Basarab Panduru nu a fost impresionat de Ermal Krasniqi

Deși Dan Petrescu s-a arătat impresionat de prestația kosovarului, Basarab Panduru nu a fost deloc încântat de cum s-a prezentat Krasniqi la debut. Mai mult, fostul fotbalist a punctat că se aștepta ca jucătorul să fie schimbat la pauză.

„Două lucruri m-au mirat, aşezarea în apărare a Farului şi aşezarea în atac a CFR-ului. Boli fundaş dreapta şi Artean fundaş central la Farul, iar la CFR în atac apare Krasniqi.

Nu îl ştiu, nu l-am văzut aşa cum l-a văzut Petrescu la antrenamente. I se pare cel mai bun jucător. Dar mă mir că vârf joacă Bîrligea. Ai trei atacanţi pe bancă şi joacă al patrulea, pentru că trebuie să fie şi jucătorul U21.

Dacă intram cinci minute la pauză şi mă intrebai cum a jucat, nu ştiam ce să spun. Nu a atins mingea, nu a făcut nimic în prima repriză. Nu ştiu, nu am văzut, nu pot să-mi dau cu părerea”, a declarat Basarab Panduru la Orange Sport.

Declarațiile lui Dan Petrescu după Farul Constanța - CFR Cluj 0-3

"A fost meciul perfect, nu mă gândeam nici în visele mele cele mai frumoase că putem câștiga la Farul. Am stat foarte bine în teren, am făcut pressing, băieții s-au sacrificat. Cel mai important a fost primul gol, ne-a dat aripi. Un gol de la un jucător pe care mi l-am dorit foarte mult, sper să am ocazia să-l antrenez cât mai mult, să câștige și el un trofeu. Au fost foarte mulți jucători buni care au venit și au plecat foarte repede, n-am apucat să lucrez mult cu ei. Toți jucătorii merită felicitări, nu știu cine a jucat rău astăzi.

Cel puțin cinci echipe se vor bate la titlu până la sfârșit, toate care vor fi în playoff se vor lupta pentru primul loc. Indiferent cine va fi pe primul loc, nu este corect să se înjumătățească punctele. Punctele ar trebui să rămână acolo. Nici cu jucătorii de pe listă la un meci nu înțeleg. De ce trebuie să fie doar 22 pe listă? M-am uitat și la Chelsea, au 30 de jucători și joacă mai puține partide ca noi. Sau să îi trimit în tribune. Ce sens are? De ce să nu stea pe bancă?

E normal când joci în deplasare, echipa gazdă să fie agresivă, le place să domine jocul, să aibă posesia. Lucrul acesta i-a încurcat cel mai mult, să nu facă posesie", a spus tehnicianul, la DigiSport.