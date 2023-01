Mesajul lui Dan Petrescu pentru conducerea CFR Cluj după victoria cu Farul: "Sper să am ocazia să-l antrenez cât mai mult"

CFR Cluj a urcat pe primul loc în Superliga României, după ce a învins Farul Constanţa cu scorul de 3-0, într-un meci din etapa a 22-a.

CFR Cluj a tranşat soarta partidei în primul sfert de oră al reprizei secunde, când au marcat Ermal Krasniqi (minutul 49) şi Cristian Manea (minutul 59 - penalty), după un fault comis de Dan Sîrbu asupra lui Yuri Matias. Claudiu Petrila (minutul 77) a parafat victoria oaspeţilor.

Kosovarul Krasniqi a avut un debut excelent la clujeni, cu un gol şi o pasă de gol (la reuşita lui Petrila). CFR Cluj şi-a luat astfel revanşa în faţa echipei antrenate de Gheorghe Hagi, care în tur se impunea cu 3-1, la Cluj-Napoca.

Farul Constanța a suferit prima înfrângere pe teren propriu în acest campionat. Formația antrenată de Gică Hagi nu are nicio victorie în ultimele trei etape (un egal şi două eşecuri). CFR Cluj are trei victorii consecutive în Superligă, toate în deplasare.

Declarațiile lui Dan Petrescu după Farul Constanța - CFR Cluj 0-3

"A fost meciul perfect, nu mă gândeam nici în visele mele cele mai frumoase că putem câștiga la Farul. Am stat foarte bine în teren, am făcut pressing, băieții s-au sacrificat. Cel mai important a fost primul gol, ne-a dat aripi. Un gol de la un jucător pe care mi l-am dorit foarte mult, sper să am ocazia să-l antrenez cât mai mult, să câștige și el un trofeu. Au fost foarte mulți jucători buni care au venit și au plecat foarte repede, n-am apucat să lucrez mult cu ei. Toți jucătorii merită felicitări, nu știu cine a jucat rău astăzi.

Cel puțin cinci echipe se vor bate la titlu până la sfârșit, toate care vor fi în playoff se vor lupta pentru primul loc. Indiferent cine va fi pe primul loc, nu este corect să se înjumătățească punctele. Punctele ar trebui să rămână acolo. Nici cu jucătorii de pe listă la un meci nu înțeleg. De ce trebuie să fie doar 22 pe listă? M-am uitat și la Chelsea, au 30 de jucători și joacă mai puține partide ca noi. Sau să îi trimit în tribune. Ce sens are? De ce să nu stea pe bancă?

E normal când joci în deplasare, echipa gazdă să fie agresivă, le place să domine jocul, să aibă posesia. Lucrul acesta i-a încurcat cel mai mult, să nu facă posesie", a spus tehnicianul, la DigiSport.