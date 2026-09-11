Marius Avram a analizat arbitrajul centralului și consideră că experiența acumulată la cel mai înalt nivel poate duce la o atitudine de superioritate în SuperLigă.

Kovacs a fost protagonistul mai multor faze controversate în prima repriză a meciului câștigat de Dinamo cu 2-1. Arbitrul a fost chemat de trei ori la monitorul VAR, iar în mai multe situații și-a schimbat decizia inițială după revederea imaginilor.

Marius Avram nu are milă de Istvan Kovacs: „Există riscul să consideri că e puțin sub tine”

„Uman vorbind, când arbitrezi finale, finale, finale, la cel mai înalt nivel și apoi te întorci în România, există riscul, poate, să consideri că e puțin sub tine și să ai o oarecare aroganță. Sau o lipsă de concentrare”, a spus Marius Avram, potrivit Digi Sport.

Fostul arbitru susține că situația trebuie discutată, mai ales că astfel de episoade au apărut și în trecut.

„Faptul că se întâmplă de ani de zile este, în primul rând, vina și responsabilitatea lui, dar este și vina celor de la CCA. Trebuie să aibă cineva o discuție cu el”, a mai afirmat Avram.

Una dintre fazele controversate a venit la duelul dintre Meriton Korenica și Cătălin Cîrjan, când Kovacs și-a schimbat decizia după intervenția VAR. Ulterior, centralul a acordat penalty pentru FCSB la duelul dintre Raul Opruț și Bilal Boutoutaou, dar a anulat lovitura de la 11 metri după revederea imaginilor.

Avram consideră că Kovacs trebuie să trateze meciurile din SuperLigă cu aceeași seriozitate ca partidele de Champions League sau de la turneele internaționale.

„Să i se explice că meciurile din SuperLiga sunt la fel de importante, pentru el, precum cele din Arabia Saudită, Champions League sau de la un Campionat Mondial sau European. Pentru aceste două echipe, FCSB și Dinamo, ăsta e derby-ul turului. E cel mai important meci al lor”, a transmis fostul arbitru.