TSC Backa Topola, formație aflată pe locul 2 în liga secundă din Serbia, a anunțat, joi seară, sosirea lui Borisav Burmaz. Atacantul se întoarce astfel în țara natală după doi ani și jumătate în România.

Borisav Burmaz s-a întors în Serbia

TSC Backa Topola a retrogradat la finalul sezonului trecut, după șapte sezoane petrecute în prima ligă. Este echipa care, în 2020, era eliminată absolut dramatic de FCSB, în turul 2 preliminar din Europa League, scor 6-6 după prelungiri și 5-4 în urma loviturilor de departajare.

"Încă o achiziție la TSC! Borisav Burmaz este noul jucător al clubului nostru!

Atacantul central cu poftă de gol s-a format la grupele de juniori ale Stelei Roșii Belgrad, evoluând ulterior și pentru prima echipă a clubului. A mai jucat la Grafičar, Radnički Kragujevac și Voždovac și a făcut parte din reprezentativele de juniori ale Serbiei.

Burmaz vine la TSC de la clubul românesc Rapid 1923.

Bine ai venit în familia TSC!", a transmis clubul din Serbia.